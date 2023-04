11 apr 2023 08:21

“SONO VENUTO AL PRONTO SOCCORSO PENSANDO DI AVERE UN'INFLUENZA E QUASI MUOIO” - IL 54ENNE BALLERINO SPAGNOLO JOAQUÍN CORTÉS È STATO DIMESSO DALL'OSPEDALE MADRILENO IN CUI È STATO RICOVERATO PER CIRCA UNA SETTIMANA DOPO UNO SVENIMENTO: “PARE SIA STATA UNA POLMONITE, MA MISCHIATA CON ALTRE COSE, NON C'È ANCORA UNA DIAGNOSI AL 100%. I PROBLEMI PATITI NON HANNO AVUTO A CHE VEDERE CON IL COVID MA FORSE "CON UN BATTERIO…”