Pedro Almodovar adorava Raffaella Carrà. Ed è per questo motivo che ha deciso di omaggiarla con un film Madres Paralelas, che aprirà in concorso il 1 settembre la 78esima Mostra del cinema di Venezia. Ma intanto Cristiano Malgioglio tuona: “In Spagna la ricordano ed in Italia zero”.

Quando gli telefoniamo, Cristiano è un fiume in piena. “Pedro amava molto Raffaella Carrà, era un suo grande ammiratore”, racconta Malgioglio a Libero. “Ricordo che durante la presentazione in Italia del suo film La pelle che abito, ero stato invitato alla prima e c’erano anche Virna Lisi e Raffaella Carrà. E’ stata proprio lei la prima persona che Pedro ha voluto incontrare quella sera. E’ bellissimo che la Spagna abbia dedicato alla Carrà una piazza e poi in una parte finale del nuovo film di Almodovar - Madres Paralelas - ci sia un omaggio a Raffaella.

Pensate che nelle scene finali ci sarà un’attrice che vestirà i panni della Carrà e Penelope Curz la fotograferà. Tutto questo nella scena finale del nuovo capolavoro di Almodovar. La Spagna la esalta e l’Italia? Nulla. Al momento dorme”, tuona Cristiano Malgioglio.

“La omaggerò con una canzone che avevo scritto per lei, che tutti ricordate e s’intitola Forte forte forte: si tratta di una nuova versione che sto realizzando. Tutto è nato da un’idea di Angelo Perrone. Avrò per la prima volta una dei rapper spagnoli più famosi”: questa è l’ultima bomba di Malgioglio. Che è pronto a tornare in sala di registrazione nel prossimo autunno. Dalle prime indiscrezioni che trapelano, si parla di un sound latineggiante che farà cantare il mondo intero. Malgioglio pronto ad un nuovo duetto per ricordare la sua eterna amica Raffaella Carrà.

La morte della Carrà, avvenuta agli inizi di luglio, ha sconvolto il mondo della tv. Tantissimi amici si sono fatti per ricordare la Carrà: Malgioglio, subito dopo la morte di Raffaella, aveva proposto alla Rai di intitolarle la sede di via Teulada (storico centro di produzione di Roma). Ma per adesso ancora nulla. Intanto, la Spagna la sta omaggiando in ogni modo.

