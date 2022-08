“SPERO CHE QUELLA BESTIA MARCISCA IN GALERA” – LA RABBIA DI GIUSEPPINA ORLANDO, MADRE DI DAVIDE FERRERIO, IL RAGAZZO PESTATO IN STRADA A CATANZARO DURANTE LA VACANZA: “L’AGGRESSORE È UN ANIMALE CHE NON MERITA ALCUNA CONSIDERAZIONE. L'UNICA COSA CHE VORREI È TROVARMI DAVANTI A LUI PER GUARDARLO IN FACCIA PER CHIEDERGLI PERCHÉ. NON AVRÀ MAI IL MIO PERDONO”. IL RACCONTO DEI MOMENTI DRAMMATICI DOPO L’AGGRESSIONE: “HO RICONOSCIUTO MIO FIGLIO DAI VESTITI. PRIMA DI ACCASCIARSI SULLA BARELLA MI HA DETTO…”

Giuseppe Baldessarro per www.repubblica.it

"Lo dico da donna di legge e da madre, spero che quella bestia marcisca in galera". Giuseppina Orlando, procuratore onorario del Tribunale di Bologna, è all'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, dove si trova ricoverato il figlio Davide Ferrerio. Risponde mentre aspetta di vederlo. È scossa e arrabbiata, ancora incredula.

Come sta Davide?

"La prognosi è riservata e al momento non possiamo che augurarci che le sue condizioni si stabilizzino. Siamo ancora sconvolti e vogliamo riportalo a casa prima possibile per farlo curare in qualche ospedale a Bologna".

Cosa è successo giovedì sera?

"Davide è uscito di casa verso le 21 per incontrare un suo amico col quale pensavano di andare a mangiare una pizza. Appena fuori è stato aggredito, ho sentito l'ambulanza e visto che caricavano qualcuno. Non ero convinta fosse lui, poi l'ho riconosciuto dai vestiti e sono andata in strada. Mi ha detto "ti voglio bene mamma" e poi si è accasciato sulla barella. Pensi sempre che certe cose non possano accadere a te, e invece...".

Cosa intende?

"Abbiamo visto il caso di Willy (Monteiro, ndr) che ci ha lasciati ammutoliti. Quella violenza ci ha lasciati senza fiato. Tuttavia sono quelle le cose che pensi: "A me non capiteranno mai". E invece è capitato proprio a me".

Cosa si sente di dire all'aggressore?

"Guardi, chi ha ridotto mio figlio in quelle condizioni è una bestia, un animale che non merita alcuna considerazione. L'unica cosa che vorrei è trovarmi davanti a lui per guardarlo in faccia per chiedergli perché. Cosa ha fatto mio figlio per scatenare tutta la violenza che ha ricevuto in maniera gratutita? Davide è un bravo ragazzo, non è tipo da infastidire la gente per strada, men che meno uno sbandato del genere. Io credo che sia stata una delle ragazze a guardarlo mentre passava e che la cosa abbia infastidito l'aggressore che lo ha picchiato".

Ora la giustizia farà il suo corso.

"Guardi glielo dico da donna di legge e da madre. Spero che marcisca in galera, che paghi duramente, e forse non basta neppure quello. Io penso che oltre alla giustizia terrena ne esista anche una divina. Ecco, spero che venga punito da entrambe nella maniera più dura possibile. Non posso avere pietà per un criminale del genere e non lo perdonerò mai. È troppo grave quel che ha fatto a mio figlio e alla mia famiglia".

