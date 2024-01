IL VERO SCANDALO SUL CALENDARIO DELL’ESERCITO NON È LA PRESUNTA RIABILITAZIONE DEL FASCISMO O DEI RAGAZZI DI SALÒ – PER CAPIRLO, BISOGNA AGUZZARE LE ORECCHIE E ASCOLTARE ATTENTAMENTE LE MUSICHE “EPICHE” CHE ACCOMPAGNANO IL VIDEO DI PRESENTAZIONE: NON HANNO UN CHE DI GIÀ SENTITO? MA CERTO: SEMBRANO LE STESSE USATE COME SOTTOFONDO DELLE CLIP “EMOTIONAL” CHE USA GIORGIA MELONI SU TIKTOK. E DA CHI SONO STATE COMPOSTE? FORSE DALLA BAND FASCIO-ROCK 270BIS DI MARCELLO DE ANGELIS? MACCHÉ, DALLA SOCIETÀ “STUDIOKOLOMNA”, IL CUI NUMERO DI TELEFONO INIZIA CON UN +7: IL PREFISSO DELLA RUSSIA – IL BRANO IN QUESTIONE SI CHIAMA “EPIC TRAILER” E… - VIDEO