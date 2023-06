LO “SPIRITO DI PRATICA DI MARE” SE LO RICORDAVA SOLO IL CAV - AL FUNERALE DI BERLUSCONI, SANTIFICATO COME LO STATISTA CHE MISE FINE ALLA GUERRA FREDDA CON L’INCONTRO BUSH-PUTIN, NON C’ERA NESSUN RAPPRESENTANTE DI UN GOVERNO OCCIDENTALE - I VARI TRUMP, XI JINPING, BIDEN, BLAIR, CLINTON, BORIS JOHNSON, MACRON, SCHOLZ, VON DER LEYEN, TRUDEAU (LASCIAMO PERDERE LA “CULONA” MERKEL), NON SI SONO SCOMODATI NEMMENO PER UN TELEGRAMMA - L’UNICO LEADER CHE VOLEVA BACIARE LA BARA ERA IMPEGNATO A GETTARE BOMBE SU KIEV: VLADIMIR PUTIN…

DAGOREPORT

putin berlusconi bush pratica di mare

A proposito di Berlusconi International, sputtanato sulla stampa estera e santificato dai media italici come lo statista che mise fine alla guerra fredda Bush-Putin a Pratica di Mare, bla bla. Bene, alla cerimonia funebre, accanto al povero Mattarella, brillavano il premier ungherese Orban, quello albanese Rama, i rappresentanti di San Marino.

Il presidente iraniano era lì per caso, visto che era in visita ufficiale in Italia e Roma potentona aveva traslocato a Milano, per squadernare il più grande spot per il governo, l’hanno preso e spedito sul sagrato del Duomo, come un pacco Amazon. Davanti al feretro del grande statista internazionale, non era presente nessun rappresentante di un governo occidentale.

FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI - SERGIO MATTARELLA E TAMIM AL THANI

E i vari Trump, Xi Jinping, Biden, Blair, Clinton, Boris Johnson, Macron, Scholz, Von der Leyen, Trudeau, eccetera (lasciamo perdere la “culona” Merkel), non si sono scomodati nemmeno per un telegramma peloso, per un gesuitico messaggio di cordoglio alla famiglia. Nisba, come dicono in Brianza, anche da parte del Partito Popolare Europeo, di cui si riempiva la bocca il Silvio dei due mondi. Avete letto una dichiarazione di Manfred Weber, presidente PPE? L’unico leader che voleva baciare la bara era impegnato a gettare bombe su Kiev: Vladimir Putin…

FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI - IL FERETRO E LA PRIMA FILA DI AUTORITA FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI - IL SALUTO TRA ORBAN E SALVINI foto di silvio berlusconi al suo funerale funerali silvio berlusconi. putin berlusconi bush