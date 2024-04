UNA “SPORCA” FACCENDA A PALAZZO CHIGI – I LAVORATORI CHE SI OCCUPANO DELLE PULIZIE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SONO IN STATO D'AGITAZIONE PER GLI STRAORDINARI NON PAGATI – SI TRATTA DEI DIPENDENTI DI “ROMEO GESTIONI”, SOCIETÀ APPALTANTE DELL’IMPRENDITORE ALFREDO ROMEO, EDITORE DEL “RIFORMISTA” E DELL'“UNITÀ” – I SINDACATI DENUNCIANO “INNUMEREVOLI SOLLECITI, INCONTRI ED E-MAIL” PER SBLOCCARE I PAGAMENTI DEGLI ARRETRATI…

(ANSA) - Sono in stato di agitazione i lavoratori di Romeo Gestioni che si occupano della pulizia e dell'igiene ambientale a Palazzo Chigi. Lo rendono noto Rsa Uiltrasporti e Rsa Cgil Filcams, che in una comunicazione del 19 aprile inviata alla società di servizi appaltante, fondata da Alfredo Romeo, e per conoscenza alla Presidenza del Consiglio, in cui spiegano che "in seguito ad innumerevoli solleciti, incontri ed e-mail", viene indetto lo stato di agitazione "con blocco immediato delle ore supplementari/straordinario, nonché della flessibilità di ogni tipo per il mancato pagamento delle ore di straordinario/supplementari" fatte dai singoli addetti "nei mesi precedenti e non ancora sanati e quindi retribuiti".

"Con rammarico - si legge ancora nella lettera - comunichiamo che lo stato di agitazione si protrarrà fino al saldo dovuto, memori delle inconcludenti comunicazioni precedenti". "Ovviamente - è la conclusione - qualora non si risolvesse in breve tempo tale problematica, non si esclude una dichiarazione di sciopero senza ulteriore preavviso".

