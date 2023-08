LA “SPUTTANESCION” PUBBLICA ERA SOLO L’INIZIO – MASSIMO SEGRE STA VALUTANDO DI CHIEDERE UN RISARCIMENTO DANNI A CRISTINA SEYMANDI “QUALORA NON VENGA EFFETTUATA UNA SMENTITA PUBBLICA”. NEL MIRINO DI SEGRE CI SONO LE DICHIARAZIONI SULLA SPARIZIONE DELLO ZAFFIRO DELLA MADRE E I PRESUNTI TRADIMENTI DI LUI: “NON È MAI VENUTO MENO AL VINCOLO DI FEDELTÀ. BEN DIVERSO È IL CASO DI UNA RELAZIONE EXTRACONIUGALE AVUTA DURANTE LA PARTE FINALE DEL SUO PRECEDENTE MATRIMONIO” – PIUTTOSTO, PERCHÉ L’IMPRENDITRICE CONTINUA A TACERE SUI SUOI, DI TRADIMENTI?

(ANSA) - I legali del banchiere torinese Massimo Segre hanno ricevuto "mandato per valutare la possibilità di richiedere il risarcimento del danno reputazionale connesso alle affermazioni della Seymandi, così come riportate da alcuni organi di informazione, relativamente sia alla sparizione, certamente non attribuibile al mio assistito contrariamente a quanto alluso dalla signora Seymandi, dello zaffiro appartenuto alla madre di Massimo Segre e in quanto tale avente un forte valore affettivo, sia a presunti tradimenti compiuti dallo stesso Massimo Segre in torto alla Seymandi".

E' quanto viene riferito. "Tale azione di risarcimento - si precisa - verrà valutata qualora non venga effettuata in tempi brevi dalla stessa Seymandi una smentita pubblica". "Massimo Segre - prosegue la dichiarazione - non è mai venuto meno al vincolo di fedeltà durante la relazione con la Signora Seymandi. Ben diverso, rispetto a una relazione matrimoniale non ancora iniziata - è il caso di una relazione extraconiugale avuta da Segre - durante la parte finale del suo precedente matrimonio, che è terminata ben prima di intraprendere la relazione sentimentale con Cristina Seymandi e che nulla rileva sull'attuale questione e per la quale l'autorevole richiamo del garante della privacy dovrebbe essere di monito a tutti".

