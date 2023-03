LO “SQUALO” PUÒ ESSERE SBRANATO – RUPERT MURDOCH RISCHIA DI DOVER SGANCIARE 1.6 MILIARDI DI DOLLARI ALLA "DOMINION VOTING SYSTEMS", AZIENDA PRODUTTRICE DI MACCHINE ELETTORALI, ACCUSATA DA TRUMP DI AVER TRUCCATO LE ELEZIONI – LA FOX FECE DA CASSA DI RISONANZA ALLE STRONZATE DEL TYCOON E ORA IL MILIARDARIO RISCHIA, SOPRATTUTTO, LA REPUTAZIONE DELL’EMITTENTE – MURDOCH STESSO BOLLAVA LE PAROLE DI TRUMP COME “UNA CAZZATA”, MA SCELSE DI SPOSARE LA VERSIONE DEL PUZZONE PER…

Estratto dell'articolo di Matteo Persivale per il “Corriere della Sera”

rupert murdoch

[…] il presidente e ceo di Fox Corporation rischia di dover firmare un assegno mostruoso, da 1,6 miliardi di dollari, a Dominion Voting Systems, azienda produttrice di macchine elettorali accusata da Donald Trump, in modo fantasioso, di aver truccato le elezioni presidenziali del 2020.

Fox News, da sempre repubblicana, fece l’errore […] di amplificare le bugie trumpiane culminate nell’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 e nel tentativo — sventato — di bloccare la certificazione legale della vittoria di Biden.

21ST CENTURY FOX

Perché Fox ha sposato una linea così estrema, senza nessuna prova? Banalmente, si è scoperto da una serie di messaggi emersi durante la fase di «discovery» del processo civile, quella cioè dedicata alla richiesta di documenti alla controparte, i vertici di Fox temevano di essere scavalcati a destra da quell’ecosistema di piccole ma emergenti tv ancora più fedeli al verbo trumpiano come per esempio Oan e Newsmax («Vince il più veloce, non il più grosso» è un altro mantra di Murdoch).

trump murdoch

E così scelsero di martellare il loro pubblico, 24 ore su 24, su uno dei temi preferiti da Trump, quello d’una cospirazione internazionale che vedrebbe le macchine scrutatrici […] truccate dalla ditta produttrice, la Dominion Voting Systems […]

Il patrimonio personale di Murdoch — 21,7 miliardi di dollari, che lo rende a oggi la 31esima persona più ricca degli Stati Uniti e la 71esima più ricca del mondo — gli permetterebbe di pagare la richiesta di danni senza intaccare più di tanto la sua ricchezza, ma il danno di reputazione e credibilità sarebbe, in caso di sconfitta, ancora più gigantesco del danno economico.

donald trump e ruper murdoch

Messaggini e email tra i vertici di Fox provano che nessuno — compresi i mezzibusti — credeva alla storia della Dominion corrotta in combutta con il governo venezuelano, eppure in onda andò la versione di Donald. Versione che, si scopre ora, Murdoch in persona definiva «roba veramente da pazzi» e «una cazzata».

trump golf donald trump con rupert murdoch e jerry hall STOP THE INSANITY - IL NEW YORK POST DI MURDOCH ABBANDONA TRUMP