LO “SQUALO” SI È FATTO PRENDERE ALL’AMO (DI NUOVO!) – A 92 ANNI RUPERT MURDOCH SI È FIDANZATO ED È PRONTO A CONVOLARE A NOZZE CON LA NUOVA COMPAGNA, LA 66ENNE ANN LESLEY SMITH: I DUE SI SONO INCONTRATI PER LA PRIMA VOLTA SEI MESI FA E IL MATRIMONIO SARÀ CELEBRATO ENTRO L’ESTATE – PER IL MAGNATE DEI MEDIA È IL QUINTO MATRIMONIO E HA SCELTO PERSONALMENTE IL DIAMANTE DA INFILARE AL DITO DELLA NUOVA BADANTE: “ERO MOLTO NERVOSO, TEMEVO DI INNAMORARMI DI NUOVO E…”

DAGONEWS

ann lesley smith e rupert murdoch 1

Rupert Murdoch si è fidanzato ed è pronto a convolare a nozze con la nuova compagna, Ann Lesley Smith. Appena sei mesi dopo che la coppia si è incontrata per la prima volta e meno di un anno dopo il divorzio dalla quarta moglie Jerry Hall, il 92enne ha chiesto la mano della 66enne nel giorno di San Patrizio.

L’annuncio è arrivato con un’intervista del magnate a uno dei suoi giornali, il “New York Post”. Lui le ha chiesto di sposarlo con un diamante taglio Asscher che ha "selezionato personalmente”. «Ero molto nervoso – ha detto Murdoch – Temevo di innamorami di nuovo, ma sono fiducioso che sarà il mio ultimo matrimonio».

elon musk rupert murdoch ann lesley smith

Murdoch ha rivelato che lui e Smith si sono incontrati lo scorso settembre nella sua vigna a Bel Air, in California, spiegando di averle telefonato due settimane dopo averla vista a un evento con 200 persone. E lei ha replicato: «E' un regalo enorme per tutti e due. Ci siamo incontrati lo scorso settembre. Sono vedova da 14 anni. Come Rupert, anche mio marito era un uomo di affari, per questo io e Rupert parliamo la stessa lingua e condividiamo gli stessi principi». Il matrimonio dovrebbe essere celebrato alla fine della prossima estate.

rupert murdoch ann lesley smith 3 ann lesley smith 1 rupert murdoch ann lesley smith 2 jerry hall e rupert murdoch ann lesley smith 4