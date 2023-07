6 lug 2023 12:45

“DA STAMANI NON FACCIO CHE PIANGERE” - MARCELLO DELL’UTRI ACCENDE UN CERO ALLA MEMORIA DI SILVIO BERLUSCONI, CHE L’HA RICOPERTO D’ORO LASCIANDOGLI 30 MILIONI DI EURO: “PER ME ERA COME UN FRATELLO. CI CONOSCEVAMO DA OLTRE SESSANT'ANNI. MI HA SEMPRE AIUTATO. ANCHE ALL'UNIVERSITÀ MI DAVA GLI APPUNTI. NON ME LO ASPETTAVO PERCHÉ NON MI DOVEVA NULLA. L'AFFETTO RIMANEVA ANCHE SENZA QUESTO GESTO MATERIALE, CHE DIMOSTRA LA GRANDEZZA DELL'UOMO”