Da lastampa.it

Vogliono le dimissioni di Draghi e Mattarella e al grido «ci prendiamo la capitale» definiscono «assassini» chiunque si metta sulla loro strada per la «libertà». Sono i 10mila manifestanti no vax e no Green Pass che hanno messo sotto sopra Roma scontrandosi a più riprese con la polizia.

Prima un lancio di oggetti contro le forze dell’ordine, ma la discesa verso piazzale Flaminio bloccando il traffico: la manifestazione è stata indetta sui social da diversi profili e vede anche Forza Nuova tra gli organizzatori. Per le strade della capitale ci sarebbero almeno 10mila persone a protestare contro l’obbligatorietà della certificazione verde.

Il sit-in, autorizzato dalla Questura in piazza del Popolo dalle 15 alle 19, si è trasformato in un corteo non autorizzato quando una parte dei manifestanti si è staccata tentando di entrare in via Veneto, forzando il cordone delle forze dell'ordine. Nel corso della protesta, un manifestante è salito sul tetto di un blindato delle forze dell'ordine schierato all'angolo tra la piazza e via del Babuino. Alcune centinaia di manifestanti si stanno dirigendo verso Palazzo Chigi: diversi manifestanti hanno il volto coperto e sono presenti anche esponenti di Forza Nuova, con le bandiere tricolore. Su via del Tritone sono stati lanciati alcuni fumogeni.

E a Largo Chigi, poco distante da Palazzo Chigi, il cordone delle forze dell'ordine che è impegnato a contenere i manifestanti del sit in No green pass ha esploso diversi lacrimogeni per disperdere la folla ed evitare ulteriori scontri. La polizia ha poi azionato gli idranti dai blindati. La situazione è ancora molto tesa. I manifestanti in risposta lanciato petardi e bombe carta.

Al passaggio sotto alla sede della Cgil in Corso d’Italia i manifestanti hanno intonato i cori «Libertà, libertà...» seguito da «assassini». Sono questi i cori dei manifestanti arrivati davanti alla sede della Cgil a Corso d'Italia dopo il sit-in no-Vax e no Green Pass che si e' tenuto nel pomeriggio a piazza del Popolo, al centro di Roma.

Nel frattempo, ci sono registrare cariche della polizia dopo che alcuni manifestanti, diretti verso da Villa Borghese, si sono scagliati contro gli agenti cercando di sfondare il cordone delle forze dell'ordine. Due manifestanti sostengono di essere stati «investiti da un blindato delle forze dell'ordine, intervenuto sul posto durante i tafferugli». Un incidente che la Questura nega ci sia mai stato.

