“NEGLI STATI UNITI C’E’ TROPPO RAZZISMO, CI TRASFERIAMO IN BASILICATA” - LA STORIA DI UNA FAMIGLIA TEXANA CHE HA LASCIATO EL PASO PER TRASFERIRSI A LATRONICO, IN PROVINCIA DI POTENZA - LA SCELTA DI NADINE DAWKINS E DEL MARITO KIM DI STABILIRSI IN ITALIA: “DA QUI VENIVANO I MIEI BISNONNI E VOLEVO CHE I MIEI FIGLI VEDESSERO IL PAESE DA CUI ERANO PARTITI I LORO AVI. E POI L'ODIO PER GLI AFROAMERICANI NEL NOSTRO PAESE ERA DIVENTATO INSOSTENIBILE…”

Estratto dell’articolo di Rosarianna Romano per www.corriere.it

Da El Paso, in Texas, a Latronico (Potenza), in Basilicata. Una scelta drastica, quella di una famiglia americana che, tre anni fa, ha deciso di cambiare vita, trasferendosi in Italia. Per inseguire, così, un ritmo di vita più lento, mettendo da parte gli oltre 650mila abitanti della città a sud degli Usa al confine con il Messico.

NADINE DAWKINS E IL MARITO

Latronico, infatti, paese immerso nel parco del Pollino, conta appena quattromila abitanti. Ma Nadine Dawkins, 59 anni, ex soldato e imprenditrice, non ha mai avuto dubbi: la sua famiglia doveva puntare al Bel Paese, e, nello specifico, alla Basilicata. Ciò che, in particolare, ha attirato l’attenzione della donna è stata un’iniziativa messa a punto dal Comune di Latronico […] che ha messo in vendita case a buon mercato. In questo clima fortunato, è bastato poco a Nadine per convincere il resto della ciurma, da suo marito Kim ai figli Lorenzo e DeNae, rispettivamente 29 e 27 anni.

[…] il suo bisnonno […] era un italiano emigrato negli Stati Uniti nel primo Novecento per inseguire l’«american dream». […] Intervistata dalla CNN la donna ha spiegato: «Dopo aver ascoltato le storie di mia nonna, ho sempre sentito un forte legame con l'Italia e volevo che i miei figli vedessero il Paese da cui erano partiti un secolo fa i loro avi».

NADINE DAWKINS E IL MARITO KIM

È questo uno dei motivi che ha spinto l’imprenditrice a lasciare la sua terra per iniziare una nuova vita […] ad alimentare la necessità di fuga, c’è anche un altro tassello: «La vicenda di George Floyd – continua Nadine - è una storia che ha mostrato al mondo come noi neri in America siamo stati trattati per secoli». […] «Tutto questo razzismo, le continue sparatorie di massa, tutto l'odio che l'amministrazione Trump ha portato in primo piano ha causato un esodo dall'America dei neri che hanno i mezzi per farlo».

Così Nadine e la sua famiglia, pochi mesi dopo lo scoppio della pandemia, hanno fatto i bagagli. […] «Abbiamo inviato una mail al vicesindaco Vincenzo Castellano e abbiamo guardato le abitazioni disponibili online […] Siamo stati ricontattati il giorno dopo. Abbiamo organizzato una videochiamata, ci ha inviato un video della nostra casa selezionata […] Abbiamo comprato la casa a scatola chiusa, senza neppure andare in Italia a vederla».