EMANUELE POZZOLO

Dopo quattro mesi e mezzo dallo sparo di Capodanno, Emanuele Pozzolo rivela alla procura il nome a cui ha sempre alluso, ma che finora non aveva mai pronunciato. Quello di Pablito Morello, il poliziotto penitenziario che fa da capo scorta al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.

Sarebbe stato Morello, secondo il deputato (sospeso) di Fratelli d’Italia, a fare esplodere in maniera accidentale dal revolver regolarmente detenuto da Pozzolo, il colpo che nella sede della pro loco di Rosazza ferì alla coscia il genero di Morello, Luca Campana.

Il colpo di scena sul veglione di Capodanno, una festa organizzata da Delmastro, è accaduto ieri. Pozzolo, l’unico indagato, è stato convocato in procura a Biella per l’interrogatorio nel primo pomeriggio. Era stato lo stesso politico, due settimane fa, a chiedere […] di essere sentito […] dopo la chiusura dell’indagine, pochi giorni prima che scadessero i termini.

PABLITO MORELLO

L’interrogatorio è durato oltre quattro ore. E questa volta Pozzolo ha risposto alle domande. «È stato Morello a prendere in mano l’arma e a fare partire accidentalmente un colpo», ha detto il deputato. Una versione che ora verrà verificata dagli inquirenti.

Nella stanza dello sparo, all’una e mezza del primo gennaio, quando partì il colpo, c’erano una decina di persone. Ma di queste, soltanto tre erano vicine tra loro, di fronte a un tavolo: Pozzolo, Morello e Campana. Ad accusare Pozzolo di avere sparato sono stati, dall’inizio, Morello e Campana.

La versione del ferito, che è il compagno della figlia del capo scorta di Delmastro, è stata giudicata attendibile dagli inquirenti. Campana […] ha querelato Pozzolo quattro giorni dopo il fatto. Durante l’indagine è spuntato anche un terzo testimone che ha accusato Pozzolo, ammettendo però di non avere visto la scena dello sparo: Maverick Morello, il figlio del capo scorta.

BIELLA CIAO - MEME BY EMILIANO CARLI SUL CASO POZZOLO

I testimoni non imparentati con Morello, i politici di Fratelli d’Italia Davide Zappalà (assessore comunale a Biella) e Luca Zani (consigliere comunale) hanno dichiarato di non avere visto da quale mano partì il colpo della North american arms LR22 di Pozzolo. Molti hanno dichiarato di avere visto l’arma nelle mani del deputato, circondato da invitati curiosi che volevano capire se quella pistola così piccola fosse vera.

«Non sono stato io a sparare», ha ribadito per quattro mesi Pozzolo. Ma come mai, fino a ieri, non aveva fatto nomi? Il deputato in procura ha spiegato che si aspettava che fosse Morello a farsi avanti, ad auto accusarsi. E perché […] si è avvalso della facoltà di non rispondere?

Pozzolo ieri ha risposto che, vedendo sui giornali una “fuga di notizie” non a suo favore, non si sarebbe sentito sereno. Da quel giorno sono passati tre mesi e mezzo.

LUCA CAMPANA

[…] Il primo esame svolto è stato lo stub, che ha dato esito positivo per Pozzolo. Ma lo stub, se non viene fatto a tutte le persone presenti in un ambiente chiuso, potrebbe essere poco incisivo. Poi è arrivata la prova del Dna: sulla pistola sono state trovate tracce di tre profili diversi. […]. La perizia balistica dell’accusa […] ha invece “inchiodato” Pozzolo, stabilendo che la versione del ferito fosse concordante con le tracce lasciate sul tavolo dall’arma. La contro perizia della difesa ha confutato questa tesi. […]

luca campana

