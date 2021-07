“TRAVAGLIO HA INSULTATO DRAGHI. MA NON SI DEVE VERGOGNARE SOLO LUI” - MATTEO RENZI GODE PER IL VIA LIBERA ALLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA IN CONSIGLIO DEI MINISTRI E VA ALL’ATTACCO: “SI DEVONO VERGOGNARE D’ALEMA, BERSANI E SPERANZA PER AVER INVITATO E FATTO APPLAUDIRE UNA PERSONA CHE HA INSULTATO UN UOMO RIMASTO ORFANO DI PADRE A 15 ANNI" - “IL PD? AVEVAMO IL 40,8%, LO HANNO VOLUTO SCIENTIFICAMENTE DISTRUGGERE PREFERENDO LIBERARE LA STRADA A SALVINI E GRILLO. QUELLA PARTE LÌ PUÒ ESSERE DEFINITA CON TANTI NOMI IO LA CHIAMO CON UN SOLO COGNOME: D’ALEMA…"