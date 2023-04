17 apr 2023 20:11

“È STATO MANGIATO VIVO DALLE CIMICI” – LA DENUNCIA CHOC DELLA FAMIGLIA DI LASHAWN THOMPSON, 35ENNE AFROAMERICANO TROVATO SENZA VITA NELLA SUA CELLA NELLA PRIGIONE DELLA CONTEA DI FULTON AD ATALANTA, IN GEORGIA – L’UOMO ERA STATO ARRESTATO PER RISSA, GLI ERA STATA DIAGNOSTICATA LA SCHIZOFRENIA E, DOPO TRE MESI, È STATO TROVATO MORTO IN UNA CELLA LURIDA DOVE ERA TENUTO IN CONDIZIONI DISUMANE…