Il caso di Charlene di Monaco, per ovvie ragioni, continua ad appassionare la stampa, non solo quella specializzata nel gossip. Già, in particolare la sua ultima fotografia aveva destato non poche preoccupazioni: eccola con rosario al collo, sorriso nostalgico, una sorta di aura mistica condita da messaggio criptico: "Dio vi benedica".

Charlene di Monaco si era mostrata così su Instagram, suscitando grande preoccupazione tra tutti i suoi follower. C'era chi in quel post aveva visto un riferimento alle sue condizioni di salute, avvolte da un lungo mistero, chi invece un definitivo congedo dal consorte, il principe Alberto di Monaco con il quale, stando ai rumors, sarebbe in rotta da tempo. Separata di fatto.

Ora, però, a dire la sua è il diretto interessato, ossia proprio il principe Alberto, che interpellato da People sulle condizioni della moglie ha spiegato: "Sta meglio, è stato molto complicato per lei, perché è stata colpita da diversi problemi. Si trova ancora in Sudafrica, ma tornerà molto presto. Dobbiamo fare il punto con i medici tra qualche giorno".

Insomma, ancora una volta uno "stallo". Un "vedremo". Per certo, dalle parole di Alberto, una drammatica conferma circa il calvario subito dalla consorte. Dunque, ai microfoni di Monaco-Matin, il principe ha aggiunto: "Non vedo l'ora che Charlene torni ad aiutarmi con i bambini, siamo una squadra". Ma resta il dubbio: Charlene tornerà dal Sudafrica o ha deciso che la sua vita sarà definitivamente lontana da Monaco e soprattutto da Alberto? Ai posteri l'ardua sentenza

