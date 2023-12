“È STATO UN TRAGICO ERRORE” – IL MEA CULPA DELL’ESERCITO ISRAELIANO PER LA MORTE DI ALTRI 3 OSTAGGI, RAPITI DAI TERRORISTI DI HAMAS LO SCORSO 7 OTTOBRE, PER MANO DEI SOLDATI DELLO STATO EBRAICO DURANTE GLI SCONTRI CON I MILITANTI PALESTINESI – LE VITTIME SONO YOTAM HAIM, SAMER TALALKA E ALON SHAMRIZ, CHE SONO STATI SCAMBIATI PER GUERRIGLIERI, DURANTE IL COMBATTIMENTO – IL NUMERO DI RAPITI AMMAZZATI ACCIDENTALMENTE DALL’ESERCITO DI ISRALE È SALITO A 6 DOPO CHE...

Estratto dell’articolo Massimo Lomonaco per l’ANSA

shejaiya

Un dramma nel dramma per Israele. I soldati dello Stato ebraico hanno ucciso "per un tragico errore" tre ostaggi durante i combattimenti a Shujaia, nella Striscia di Gaza. Ostaggi, ha spiegato il portavoce Daniel Hagari in un difficile incontro con la stampa, che probabilmente si erano o liberati o erano rimasti incustoditi. […] I nomi di due delle vittime sono Yotam Haim (rapito a Kfar Aza il 7 ottobre) e Samer Talalka (rapito lo stesso giorno a Nir Am), mentre per il terzo ucciso la famiglia ha impedito la pubblicazione del nome.

marcia delle famiglie degli ostaggi di hamas 6

L'esercito "si assume in pieno la responsabilità", ha continuato Hagari, aggiungendo che la tragedia si è consumata "durante duri scontri" in cui i soldati hanno combattuto contro "molti terroristi", tra cui alcuni "suicidi che sembravano disarmati". Secondo la tv pubblica Kan inoltre, è possibile che dopo 70 giorni di prigionia i tre indossassero capi di abbigliamento tipici dei palestinesi. […]

yotam haim

Sono dunque 6 in tutto i rapiti la cui morte è stata resa nota oggi. I corpi dei tre israeliani recuperati sono di un civile e di due soldati, anche loro ostaggi dal 7 ottobre scorso. Il primo si chiamava Elya Toledano, un franco-israeliano di 28 anni catturato dai miliziani al festival musicale di Reim insieme con la fidanzata Mia Schem, liberata il mese scorso nell'ambito della tregua e dello scambio di ostaggi e detenuti palestinesi. Gli altri due sono Nik Beizer e Ron Sherman (anche con cittadinanza argentina) entrambi di 19 anni e di stanza in una base a ridosso della Striscia assaltata da Hamas. Secondo le stime dei media ad ora sono meno di 130 gli ostaggi rimasti in prigionia. […]

