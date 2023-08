14 ago 2023 10:40

“LO STATO TUTELA GLI ASSASSINI. NOI VITTIME SIAMO CONDANNATE ALL’ERGASTOLO” – LO SFOGO DELLA MADRE DI NOEMI DURINI, UCCISA A 16 DALL’EX FIDANZATO LUCIO MARZO, FERMATO DALLA POLIZIA ALLA GUIDA DI UN’AUTO IN STATO DI EBBREZZA: “SONO PASSATI APPENA 6 ANNI E L’ASSASSINO DI MIA FIGLIA È GIÀ A SPASSO. È VERGOGNOSO - CHIEDO SEMPLICEMENTE CHE VENGA SCONTATA LA PENA. COME AVVIENE NEGLI ALTRI PAESI: COME SI PUÒ PENSARE CHE UN ASSASSINO DOPO SEI ANNI SIA DA CONSIDERARE RECUPERATO? QUESTA NON È GIUSTIZIA”