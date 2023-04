“STAVAMO DISCUTENDO IN MANIERA TRANQUILLA, ALL'IMPROVVISO MI HA PRESO A PUGNI” – CRISTIAN SICURO, CAMERIERE AGGREDITO NEL RISTORANTE “MAFFEI” LO SCORSO 4 APRILE A VERONA, RACCONTA LA VIOLENZA SUBITA - A SFERRARE IL MONTANTE SAREBBE STATO UN RAGAZZO DI GUIDONIA, NEL LAZIO, INSIEME ALLA RAGAZZA 26ENNE CHE HA TIRATO UN CENTROTAVOLA AL POVERETTO – LA COPPIA ERA PARTE DI UNA COMITIVA DI 18 PERSONE CHE, TRA LANCI DI BOTTIGLIE, URLA E COMMENTI SESSISTI ALLA CAMERIERA, HA SEMINATO IL PANICO DURANTE LA CENA – QUANDO IL CAPOSALA GLI HA FATTO NOTARE LA LORO MALEDUCAZIONE I DUE HANNO RISPOSTO CON LA VIOLENZA…

La cena al ristorante si è conclusa nel sangue, con un cameriere ferito e una cliente fermata dalla polizia. Scene da far west nello storico locale Maffei di Verona, dove lo scorso 4 aprile una comitiva di 18 persone ha scatenato il caos fin dal suo arrivo.

Al momento di pagare il conto, poi, una piccola discussione con il caposala è degenerata nella folle aggressione. Calci, pugni e un centrotavola di vetro lanciato addosso. La responsabile di quest'ultimo attacco sarebbe una 26enne laziale di Guidonia, denunciata per lesioni. Ancora in corso gli accertamenti per identificare il fidanzato della giovane che, secondo quanto ricostruito, avrebbe colpito al volto il cameriere di 27 anni Cristian Sicuro.

Dopo quattro giorni di ospedale e un'operazione con anestesia totale al setto nasale, il dipendente del ristorante Maffei è stato dimesso con 30 giorni di prognosi. Da quanto emerso, la violenza sarebbe esplosa alla fine della cena, quando il capo sala ha fatto presente al gruppo di avventori che erano stati molto maleducati per tutta la sera. In particolare, sarebbero stati scortesi con la dipendente che li aveva serviti al tavolo.

Fin dal loro arrivo nel locale di piazza Erbe, in pieno centro a Verona, i ragazzi si sono fatti notare subito, mantenendo sempre un tono di voce molto alto e facendo confusione.

L'episodio risale ai giorni del Vinitaly, appuntamento fieristico annuale con il quale la città si riempie di turisti e visitatori.

Il ristorante quella sera era al completo e la comitiva è stata suddivisa in due distinte tavolate nella cantina del locale, dove vengono custodite centinaia di bottiglie di vino pregiato. Secondo quanto racconta chi ha assistito alla scena, i clienti avrebbero bevuto molto, iniziando poco dopo a spostare delle magnum costose dagli scaffali su cui erano esposte.

La cameriera che si è occupata dei due tavoli per tutta la sera, inoltre, sarebbe stata più volte presa di mira con frasi sessiste, battute e commenti inopportuni. La malcapitata, a un certo punto, sarebbe anche stata costretta dal gruppo a inchinarsi a terra per raccogliere un piatto di pasta finito sul pavimento.

[…] «Ancora sconvolto il dipendente preso di mira: «Stavamo discutendo in maniera tranquilla, quando all'improvviso ha abbassato la testa e mi ha colpito coi pugni - ha raccontato - Si erano comportati in maniera scortese per tutta la sera».

