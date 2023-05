“STAVO LAVANDO I PIATTI E LUI DA DIETRO MI HA PALPEGGIATO LA CHIAPPA SINISTRA” – IL CASO DELLA CAMERIERA DI MILANO CHE HA DENUNCIATO IL BARISTA CHE LE AVEVA MESSO LE MANI ADDOSSO – L’UOMO, CHE AVEVA CHIESTO IL MOTIVO PER IL QUALE LA RAGAZZA NELLE SETTIMANE SEGUENTI SI FOSSE LICENZIATA, E’ FINITO A PROCESSO…

Estratto dell’articolo di Elisabetta Reguitti per Articolo21

uomo palpeggia donna

Milano, estate 2021 una ragazza è al suo primo impiego come barista in un locale di proprietà di un uomo che oggi deve rispondere davanti alla V sezione penale del Tribunale di Milano presieduta da Elisabetta Canevini e i due giudici a latere Maria Pia Bianchi e Vincenza Papagno per aver palpeggiato la giovane che nella sua deposizione racconta: “Stavo lavando i piatti e lui da dietro mi ha palpeggiato la chiappa sinistra. Poi ha fatto finta di niente, io dovevo uscire da lavoro, ho preso e gli ho detto di non permettersi più, me ne sono andata. Fuori c’era il mio ragazzo che mi stava aspettando”.

(…). Il racconto prosegue: “Non ho detto niente a nessuno per i primi giorni perché avevo paura di deludere i miei genitori perché era il mio primo lavoro e quindi non ho detto niente neanche per la vergogna. Poi, dopo un po’ - continua la ragazza- io dovevo andare a lavorare a non sono andata, infatti ho detto al signor P. che avevo il raffreddore. Mi sono inventata una scusa. Poi mia mamma mi ha chiesto di andare a prendere il pane da mio papà che lavora al supermercato. Mi sono ritrovata il signor P. davanti agli occhi e da lì mi sono messa a piangere, ho chiamato mia mamma e le ho detto la verità” (…).

Tutto accade in pochi metri di un quartiere della metropoli Milano, poco distante dalla luccicante “city life”.

Il padre che lavora in un negozio, conosce il proprietario del bar situato vicino a casa della famiglia e chiede chiede se la figlia può essere assunta nel periodo estivo (…).

Poi quel gesto, la palpeggiata, da parte dell’uomo adulto nei confronti della ragazza: datore di lavoro che, secondo il racconto, avrebbe abusato della sua posizione nei confronti della giovane dipendente.

Una vicenda che il padre stesso non ha voluto lasciare cadere, anzi. Ha infatti presentato querela nei confronti dell’uomo che, secondo le ricostruzioni, addirittura aveva chiesto il motivo per il quale la ragazza, nelle settimane seguenti, si fosse licenziata.

Il procedimento penale è stato avviato dalla pm Alessia Menegazzo e coordinato dall’aggiunto Letizia Mannella del V Dipartimento soggetti deboli della Procura di Milano(…).