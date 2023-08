“STO IMPARANDO A FARE A MENO DI CERTE SOSTANZE” - BENJAMIN MASCOLO, L’EX TEEN IDOL DEL DUO BENJI&FEDE, TORNA IN ITALIA E SI DÀ UNA RIPULITA DOPO GLI ANNI NEGLI USA: “HOLLYWOOD? MI HA NAUSEATO. LÌ SI BASA TUTTO SULLE APPARENZE. MI CHIEDO SE RIUSCIRÒ A FARE ARTE SENZA CERTE SOSTANZE, SENZA VIVERE A 200 ALL’ORA, MA MI SONO MESSO DEI FRENI” – LA STOCCATA ALL’EX BELLA THORNE: “IN UN MONDO IN CUI SI FA A GARA PER GUADAGNARE PIÙ SOLDI SU ONLYFANS, AVERE DEI PRINCIPI È UN ATTO DI RIBELLIONE…” - VIDEO

Estratto dell'articolo di Chiara Severgnini per il “Corriere della Sera”

Benjamin Mascolo è tornato a casa e non potrebbe esserne più felice. «Qui a Modena», spiega, «con le persone con cui sono cresciuto, ho ritrovato il valore delle cose semplici». Mascolo, classe 1993, è una star dal 2015. Fino al 2020 ha scalato le classifiche con il duo Benji&Fede, fondato con Federico Rossi.

Poi, dopo la fine di quell’esperienza, ha iniziato ad accumularne di nuove. Nella musica (con l’album solista California ) e nel cinema (con i film Time’s up ). Ha vissuto tra l’Italia e gli Usa, patria di Bella Thorne, la donna che voleva sposare e da cui si è separato nel 2022. Ora ha ripreso a fare musica, cimentandosi nel punk rock che amava da ragazzino. E dice: «In un mondo che venera soldi e ostentazione ed in cui si fa a gara a chi guadagna di più su OnlyFans, avere dei principi e dire “voglio una famiglia e penso alla mia salute” è un atto di ribellione molto punk rock».

«[…] Hollywood, gli Usa: lì tutto si basa sulle apparenze. È Instagram nella vita reale, e anche peggio. Sono stato nella fabbrica del cioccolato e ne sono uscito nauseato, perché ne ho mangiato troppo. Abbiamo il mito degli Usa, ma tornando in Italia ho capito quanto valore ci sia qui».

Ha raccontato sui social di aver affrontato una fase difficile, confrontandosi con «una parte buia» di sé.

«Avrei potuto fare finta di niente e cercare di guarire dal mal di vivere e basta: finora, sui social, ho sempre mostrato solo una vita che può sembrare perfetta. Ma ora voglio mostrare anche l’altro lato della medaglia. Perché quel mal di vivere lo conoscono in molti e vorrei farli sentire meno soli. […]».

Ha accennato ad «abitudini sbagliate» che sta imparando a gestire. Come?

«Mettendo dei freni. Oggi veniamo tutti stimolati di continuo. E quando si fa il mio mestiere, gli stimoli sono ancora di più. Se ti lasci andare, ti fai trascinare. Da qualsiasi cosa: dal cibo sbagliato alle sostanze sbagliate, dai social usati in modo compulsivo al consumismo sfrenato. Tutte cose che possono portare a perdersi. Ho imparato, anche facendomi del male, ad autoimpormi delle regole. Ora vivo una vita quasi da atleta: sto attento alla salute, al ritmo del sonno, al cibo…”.

Parla di regole e vita sana proprio ora che fa musica punk rock. Una contraddizione solo apparente?

«Il dilemma di tanti artisti, che oggi è anche il mio, è: “Riuscirò a fare arte anche senza certe sostanze, senza vivere a 200 all’ora?”. Ancora non so rispondere, ma credo di sì. Sul palco ho una bella energia. In studio devo reimparare ad accedere alla mia emotività senza l’uso di sostanze. Quanto al punk rock, tanti artisti sono partiti con ritmi assurdi, ma poi sono riusciti a durare negli anni proprio rimanendo sobri, trovando un equilibrio».

Con i Finley ha rifatto la hit «Dove e quando», realizzata con Federico Rossi, in salsa punk rock. Un segnale neanche troppo in codice?

«L’ho fatto per divertimento. Ma il messaggio che sto mandando è che faccio quello che mi pare. Se mi va di rifare un mio brano in versione punk rock, lo faccio. Anche se ad alcuni non piace. Non voglio vivere con la paura di deludere certe persone».

A Federico è piaciuta?

«Non penso. Credo l’abbia presa come un’appropriazione di qualcosa che sente suo. Lo posso capire. Però è suo quanto mio, quindi…».

In «Politically Correct» canta: «Non è dance, reggaeton, quest’estate è rock and roll/Fanculo i trend e Tik Tok». Qualcuno dirà che prende le distanze dalla prima fase della sua carriera. Cosa risponde?

«Che i social hanno fatto molto bene alla mia carriera, ma molto male alla mia salute mentale. Quindi se a 30 anni decido di distanziarmene, faccio bene. Non posso sputare nel piatto in cui ho mangiato, ma mi devo difendere».

