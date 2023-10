“STO PENSANDO DI ANNULLARE LA FESTA DELLE FORZE ARMATE CHE SI TIENE IL 4 NOVEMBRE” – GUIDO CROSETTO, A CAUSA DEL RISCHIO DI ATTENTATI TERRORISTICI DOPO L’INIZIO DELLA GUERRA IN ISRAELE, NON CONFERMA L’EVENTO: “SIAMO SULL'ORLO DI UN PRECIPIZIO. PERCHÉ DEVO RISCHIARE DI DARE UN PALCO A UN PAZZO O UNA SERIE DI PAZZI CHE VOGLIONO FARE QUALCOSA DI SIGNIFICATIVO? IO HO L'OBBLIGO DI PENSARE AL PEGGIO”

guido crosetto a otto e mezzo

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "Sto pensando di annullare la festa delle Forze Armate che si tiene il 4 novembre". Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla festa del Foglio. "Sto pensando di annullarla, di non farla quest'anno - ha aggiunto - perché non penso sia giusto aumentare un fattore di rischio, non è una manifestazione normale. Perché devo rischiare di dare un palco ad un pazzo o una serie di pazzi che vogliono fare qualcosa di significativo? Io ho l'obbligo di pensare al peggio".

Guido Crosetto in visita ai militari italiani ad Herat in Afghanistan nel 2010

MO: CROSETTO, 'REAZIONE ISRAELE SARA' SENZA PRECEDENTI, SIAMO SULL'ORLO DI UN PRECIPIZIO'

(Adnkronos) - "Israele ha subito un attacco senza precedenti con una violenza senza precedenti sulla popolazione civile e avrà una reazione senza precedenti". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla festa del Foglio a Firenze. "Israele è in guerra", ha spiegato. "Quello che può succedere nei prossimi giorni può avere un effetto molto forte dal punto di vista dell'influenza sulla comunità occidentale e immaginiamo quanto può averne sulla comunità araba e islamica, soprattutto in alcune zone limitrofe. La situazione dunque è quella di essere sull'orlo di un precipizio in cui alcuni paesi che non sono intervenuti potrebbero farlo".

guido crosetto giorgia meloni parata del 2 giugno 2023