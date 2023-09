“STO USCENDO DALL’INFERNO” – GIOVANNI ALLEVI RIAPPARE SUI SOCIAL CON UN POST E UNA FOTO IN CUI SI MOSTRA DIMAGRITO, MENTRE FA RIABILITAZIONE – IL COMPOSITORE PARLA DEL MIELOMA CHE GLI È STATO DIAGNOSTICATO NEL GIUGNO 2022: “ADESSO SONO COME UN REDUCE, TORMENTATO DALLE FERITE E DAGLI INCUBI, MA VADO AVANTI UN PASSO ALLA VOLTA, EROICAMENTE” – LO SCORSO LUGLIO ERA CIRCOLATA LA FAKE NEWS SULLA SUA MORTE E LUI AVEVA RISPOSTO CON IRONIA…

Giovanni Allevi riappare sui social con un nuovo post: «Sono come un reduce, tormentato da ferite... ma sto uscendo dall’inferno». Il compositore - che posta anche una foto con mascherina dove appare smagrito e sembrerebbe essere in una sala di riabilitazione - torna dunque a parlare del suo stato di salute.

[…] «Adesso sono come un reduce, tormentato dalle ferite e dagli incubi, ma un passo alla volta, eroicamente, sto uscendo dall’inferno. La mia condizione mi conferma che esiste un mondo, fatto di umanità, gentilezza, autenticità e coraggio».

Giovanni Allevi aveva annunciato sui social la sua malattia nel giugno 2022 e da allora è in cura per un mieloma. Lo scorso luglio era circolata una fake news in cui veniva data l’infelice notizia della sua morte.

Il musicista aveva risposto con ironia in un post: «Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo e non ho mai amato così tanto la vita come ora!». […]

