Fulvio Abbate

Paz de la Huerta, meravigliosa Paz, chiede giustizia per sé, per i torti subiti. Paz accusa Harvey Weinstein con la risolutezza che le è propria. La attende come doveroso premio al suo talento, al suo splendore, come risarcimento. Ma accusa anche la propria famiglia di averla “venduta”. A Weinstein, appunto.

La prima volta che ho citato Paz de la Huerta è stato una decina di anni fa, a proposito dell’assenza di Eros nella sinistra italiana, era un articolo, la sua foto in primo piano, lei nuda distesa su una moto, splendore e innocente sfrontatezza. E ancora, anni dopo, scrivendo con Bobo Craxi un pamphlet sulla “Gauche caviar”, l’ho immaginata “madrina” del chiringuito che idealmente avremmo voluto inaugurare a Tunisi, anzi, ad Hammamet, così da “salvare il socialismo con l’ironia”.

Forse, l’inarrivabile Paz, probabilmente, con il socialismo c’entra poco, assai di più con l’oro ribelle di Hollywood. Ancora una volta idealmente, come in un sogno, vedo già la stella accompagnata dal nome sul marciapiedi della “Hollywood Walk Fame”, la immagino un istante dopo mentre imprime le sue mani sul cemento fresco, davanti alla pagoda del “TCL Chinese Theatre”, le sue mani di ragazza ora accostate a quelle di Jean Harlow, di Marilyn e di ogni altro, ripeto, splendore del cinema. Magari accanto alle mani, dimenticavo di dirlo, del suo amico Jack Nicholson, che in questi anni di sofferenza le è stato vicino, prossimo, paterno.

La mattina di un anniversario tondo della proprio tragica scomparsa di Marilyn Monroe, ho addirittura pensato che Paz de la Huerta, modella, attrice, viso, corpo, gambe e fianchi da immutabile adolescente, superba creatura, eroticamente irresistibile, sessualità assoluta e insieme problematica, sebbene castana con riflessi adesso tiziano, è la stessa creatura che in un film, un thriller, veste l’uniforme da infermiera crudele, Paz assassina nel biancore, accecante come aureola, della sua evidenza, un angelo omicida, celebrato feticismo, appunto, paramedico. Nel manifesto di lancio del film, Paz de la Huerta appare come puro corpo nudo sul quale cola intatto e lucente il sangue della seduzione criminale parafiliaca, un paradiso del sadismo gratuito. Impossibile in quel momento allontanare lo sguardo da lei. Qualcuno, avido di gossip criminale e glamour planetari non meno oscuri, farà anche notare che Paz, di recente, brilla altrettanto proprio per avere denunciato la violenza subita dal produttore Harvey Weinstein, in questi giorni alla sbarra per i fatti a tutti noti.

Anche Paz è tra coloro che ne hanno denunciato l’arroganza, raccontando che i suoi dinieghi le sono costati l’esilio della sua evidenza spettacolare, una battuta d’arresto nella “carriera”. Nell'ottobre 2017 Paz, Paz de la Huerta, all'anagrafe María de la Paz Elizabeth Sofía Adriana de la Huerta y Bruce, nata a New York City il 3 settembre 1984, attrice e già modella Usa di origini spagnole, è appunto tra le prime a denunciare pubblicamente il produttore cinematografico che avrebbe abusato di giovani attrici in cambio di parti nei film da lui prodotti.

Tornando alle suggestioni, in lei, nella sua stessa allure, sembra di intravedere un fantasmatico, sempre ideale, gemellaggio tra Hollywood e la Spagna paterna, meglio tra la collina di Burbank, dove il cinema è nato, e le colline della Castiglia e del Levante. Il cimitero di “Forest Lawn Memorial Park” e il cimitero di Montjuïc a Barcellona, dove riposa invece l’anarchico Buenaventura Durruti, diversamente da Forest Lawn, che può contare addirittura tra i molti residenti eterni, trapassati, Bette Davis, Sandra Dee, Marty Feldman, Marvin Gaye, Buster Keaton, Liberace, Stan Laurel, Al Jarreau, Charles Laughton, Fritz Lang; impossibile ogni raffronto.

Nella natura spiccatamente femminile di Paz, c’è anche molto, non sembri bizzarro, di cristologico, di angelico, sì, un angelo sterminatore. Di se stessa. E dello sguardo e dell’altrui attenzione. Paz, ragazza cresciuta a SoHo e infine trasmigrata per dono professionale nel cielo di Los Angeles, dominio degli studios di Hollywood. Ai miei occhi, Paz riesce a riassumere in modo esemplare e struggente sia il volto del Nazareno sia Marilyn, in un unico cielo. Malgrado il sorriso, la leggendaria fotogenica carnale e immateriale, la biondezza di Marilyn poco abbia a che fare con il suo broncio, lo sguardo inerme eppure tagliente e l’irrequietezza.

Paz, lei che nelle foto scattate, rubate dai paparazzi, sembra tuttavia mostrarsi come un angelico cucciolo smarrito, come chi sia alla ricerca emotiva di un golfo paterno, qualcuno che la adotti in un cielo ulteriore, pronto a proteggerla sotto un’ala di piume, il viso accostato all’omero dell’altro, così perfino davanti al muro degli sponsor. Ora abbracciata a Jack Nicholson ora a Bernardo Bertolucci ora a Pee-wee Herman, o ancora al pittore Francesco Clemente che l’ha ritratta con attenzione amicale. Paz che, come Marilyn, suggerisce la sensazione del bisogno necessario di un contatto fisico, così a colmare le lacune dell’amore negato, spezzato: atteso. C’era talvolta perfino modo di scorgerla diva irrequieta e nuovamente fotografata mentre, seduta nel modo più informale sul gradino di un portone, addentava un kebab.

Sul proprio profilo Instagram, Paz lascia ancora fiorire ininterrottamente il volto di Cristo, un’immagine molto convenzionale, la luce a irradiarsi dal petto, icona della sua inquietudine, e ancora lei, sul letto, abbracciata ai suoi peluche.

Paz de la Huerta come una fuggitiva, una fuggiasca. Paz che posta un primo piano che la ritrae, sfocata, il giorno della sua prima comunione: appena decenne, eppure dove già mostra l’espressione che manterrà intatta nell’età adulta, perfino quando si tratterà di vestire, si è detto, l’uniforme di infermiera crudelmente assassina nel film intitolato paradigmaticamente “Nurse”, ideale antagonista su altro schermo del personaggio di Daryl Hannah, Elle Driver, Serpente Montano della California, in “Kill Bill” di Quentin Tarantino.

Paz, dimenticavo di dirlo, vanta addirittura il titolo di marchesa, così come suo padre, Ricardo Ignacio Rafael de la Huerta y Ozores, diplomatico originario di San San Sebastián nel Paese Basco, è il 16º duca di Mandas e Villanova, Grande di Spagna.

Tuttavia, nonostante il peso dello stemma carico in ogni quarto di catene e altre figure, Paz assomiglia a un asteroide staccatosi, venuto via dalla materia familiare, intenta a mostrare unicamente se stessa, la propria incarnazione nel mondo, la sua mirabile capacità naturale, istintiva di coniugare sempre carnalmente Gesù e Marilyn, i suoi capricci e il suo bisogno di amore; lei sempre alla ricerca dell’affermazione del proprio trascendente talento, dimostrarlo, se non fondarlo.

Chissà dov’erano, in quale bando, i suoi antenati paterni, nei giorni della guerra civile spagnola del 1936 che contrapponeva i militari franchisti ai repubblicani, ai “rossi”, difficile immaginarli accanto ai comunisti delle Brigate Internazionali, a “El Campesino”, ai miliziani anarchici della Colonna García Oliver. Quanto a sua madre, Judith Bruce, è raccontata come un'attivista originaria di Minneapolis “attiva nel campo del controllo delle nascite e dei diritti civili delle donne del terzo mondo”.

In “Boardwalk Empire - L'impero del crimine”, serie, ambientata ad Atlantic City durante il proibizionismo e trasmessa dal 2010 al 2014 sul canale HBO, Paz veste gli abiti d’epoca di scena di Lucille "Lucy" Danziger. In reraltà Paz veste ora e sempre se stessa, la propria singolarità.

Nel racconto della sua vita più recente c’è l’essersi sottoposta alla “macchina della verità” per dimostrare, parola sue, che ogni sua accusa, anche la più grave è assolutamente veritiera e circostanziata. Paz racconterà ogni cosa in un libro-denuncia che tiene con sé, così mi dice dal suo attuale rifugio segreto “affacciato sul mare”.

Nel trattamento che accenna al testo che sarà, leggo testualmente: “Judith Bruce mi ha venduto a Harvey Weinstein per guadagno politico perché ha dato soldi al Partito democratico”. Paz descrive i suoi “carnefici” come figure “sataniche”.

Racconta che “hanno provato a comprare il mio silenzio per 2,5 milioni”, per poi “rovinare la mia vita professionale. Hanno cercato di cancellarmi, togliermi la voce e non mi hanno lasciato altra scelta che cercare di ottenere la “mia” giustizia. Devo tornare in Spagna per andare in tribunale e credo che ci siano altre vittime. In questi ultimi mesi e ho concentrato tutto il mio tempo e le mie energie nella mia guarigione in modo da poter lottare per la mia giustizia”.

Ma forse è davvero il caso che siano le parole sue, ciò che Paz dice di sé: “Per l'estraneo, la vita di Paz de la Huerta era un sogno idilliaco: la figlia di un nobile spagnolo Inigo de la Huerta y Ozores, duca di Mandas, Grande di Spagna, e Judith Bruce, una donna celebrata nei circoli liberali. Paz è stata cresciuta a Lower Manhattan da sua madre e ha trascorso le sue estati in Spagna con suo padre. La sua infanzia è stata trascorsa come una delle ragazze ‘fighe’ del centro di Manhattan: era sulla copertina del New York Times Magazine, descritta come una ‘modella e musa ispiratrice’ per gli artisti e come una nota attrice di film indipendenti.

Era il 2003. Il decennio successivo Paz, come descritto in un articolo del New York Magazine, è stata ‘un appuntamento fisso della scena creativa’, modellando (e meditando) per il suo amico di liceo Zac Posen e interpretando una versione dello stesso personaggio - spesso affamati di sesso e/o squilibrati, e talvolta nudi, in più di venti lungometraggi, tra cui The Limits of Control di Jim Jarmusch. Nel 2010, Paz è stata scritturata in ‘Boardwalk Empire’ della HBO, la produzione di Martin Scorsese con Steve Buscemi e i suoi film indipendenti sono stati proiettati al Sundance e in tutto il mondo. Era in cima al suo mondo - l'artista e socialité indipendente di New York - con un duca spagnolo per padre e un'importante madre attivista che stava appena sfondando nel mondo esterno. Gli ingredienti di una vita perfetta.

Ma c'erano dei segreti che venivano mantenuti. E svelare quei segreti ha portato Paz giù da questo apice superficiale. Ma le ha portato un trionfo spirituale. Perché la storia di Paz è una storia di potere. Assoluto. Corrotto. Maligno. È una storia di abuso di potere. Da persone con potere su Paz. Produttori di Hollywood. I ricchi e i potenti. Il suo genitore. La storia di Paz racconta di combattere per spezzare questa schiavitù. Per combattere. E per trionfare. E poi è stata Judith Bruce a mettere Harvey Weinstein nella vita di Paz. La compagnia di Weinstein, Miramax, ha affittato un appartamento da Judith. Ed è così che Paz ha incontrato Harvey Weinstein. L'ha vista per strada fuori dal loro edificio. A 13 anni, Paz è stata scritturata nel film prodotto da Weinstein ‘The Cider House Rules’.

Sua madre conosceva Weinstein dal suo attivismo in cause liberali. Weinstein è ora noto pubblicamente come un predatore sessuale seriale condannato. Ma era conosciuto nei circoli cinematografici e politici come tale durante il suo terrificante regno di Hollywood e dei film indipendenti. Paz incontra Weinstein sul set. È stata la grande occasione di Paz.

Ma la continuazione dell'abuso di potere che definisce la sua vita. Ma Judith Bruce l'aveva creata attraverso i suoi abusi. E Paz ha continuato a lavorare in ruoli in TV e film. Nel 2002, si è diplomata alla St. Ann's School, la prestigiosa scuola privata di Brooklyn. Come attrice. Si trasferisce a Los Angeles. In un momento inciso nel cervello di Paz, incontra di nuovo Weinstein con il suo allora assistente. Weinstein dice a Paz ‘il mio modo in cui Mary Agnes (il nome del personaggio interpretato da Paz in The Cider House Rules) è cresciuta’. Paz aveva 18 anni.

Paz torna definitivamente a New York, essendo una star del ‘centro’. Poi ottiene una grande occasione – viene scritturata nel nuovo programma ‘di prestigio’ della HBO (il primo dopo ‘I Soprano’) – ‘Boardwalk Empire’, al fianco di Steve Buscemi.

Paz era una stella nascente. Si sta alzando per ottenere il proprio potere. Così Judith entra di nuovo in scena: assume un terapista per convincere Paz a tornare nel suo appartamento d'infanzia. Paz lo fa, nonostante i ricordi persistenti di qualcosa di sinistro lì. E la salute di Paz ne ha risentito. Nel dicembre 2010, Paz va a una prima del film dopo la festa. E arriva Harvey Weinstein, l'uomo più potente di Hollywood. Weinstein insiste per portarla a casa dicendo ‘Siamo vicini’. Come faceva Weinstein a sapere che erano vicini di casa? Insiste per entrare. E violenta Paz. E dice ‘Ti chiamo domani’. Domani!

Paz è spaventata. Fa di tutto per evitarlo. Weinstein la chiama costantemente. Evita di vederlo ma è preoccupata per la sua carriera. È sul punto di diventare grande. Paz è stata condizionata da Judith ad accettare l'abuso di potere. Maligno. Corrotto. Tre giorni prima di Natale 2010 - Weinstein tende un'imboscata a Paz nell'atrio del suo edificio. La costringe all'ascensore e al suo posto.

La violenta di nuovo. Questa volta Weinstein dice ‘Ho una parte per te in una commedia’. Esultando per il suo potere su di lei. Paz ha un guasto. Ha una spirale e non riesce a convincere nessuno a capire cosa le è successo. Nemmeno sua madre Judith. Soprattutto sua madre Judith. Perché Judith sapeva cosa e chi era Weinstein dal giorno in cui ha affittato l'appartamento alla Miramax. Judith sapeva cosa sarebbe successo.

Ha venduto sua figlia. Ad Harvey Weinstein. Le forze di Weinstein si schierarono contro la Paz e lei cede all'abuso di potere. Maligno. Corrotto. Ai demoni e alla dipendenza. Ha perso ‘Boardwalk Empire’. E perde ogni potere che aveva. Judith ora l'aveva assolutamente in suo potere. E Judith usa corrottamente questo potere. Nel 2017, le rivelazioni su Weinstein iniziano a trapelare. In qualche modo, il New York Times ha sentito parlare della storia di Paz”.

