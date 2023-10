“LA STRAGE A GAZA È OPERA DI HAMAS, MI BASO SUI DATI DEL PENTAGONO” – JOE BIDEN CONFERMA LA VERSIONE ISRAELIANA SULL’ESPLOSIONE ALL’OSPEDALE BATTISTA DI AL ALHI, DOVE SONO MORTE 471 PERSONE. L’EUROPA, COME AL SOLITO, SI SPACCA IN DUE: SE URSULA VON DER LEYEN STA CON TEL AVIV, L’ALTO RAPPRESENTANTE, JOSEP BORRELL OSTENTA EQUIDISTANZA: “NESSUNA CONFERMA SU CHI HA BOMBARDATO, MA DOBBIAMO CONDANNARE LE OLTRE 3MILA VITTIME CIVILI A GAZA” - LA TV ISRAELIANA CANALE 12: "L'ESPLOSIONE CAUSATA DAL FALLITO LANCIO DI UN RAZZO DELLA JIHAD ISLAMICA" - VIDEO

This is a recording of a phone call from inside Gaza about the failed rocket launch by Islamic Jihad which hit the hospital.



Don't let Hamas and Islamic Jihad spread their lies.

Share this. pic.twitter.com/nEXgARirG5 — ???? ???? - Yair Lapid (@yairlapid) October 18, 2023 Live footage of the moment Gaza hospital was bombed,

By Hamas own miss rocket. pic.twitter.com/mUY9vuU8qG — Adin - ???? (@AdinHaykin1) October 17, 2023 La tv israeliana @N12News mostra il video di un razzo che parte da Gaza e cade sull’ospedale pic.twitter.com/yaoxaAp19k — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) October 18, 2023

JOE BIDEN - BENJAMIN NETANYAHU

MO: BIDEN, 'OSPEDALE GAZA, MI BASO SU DATI PENTAGONO'

(Adnkronos) - Quando Joe Biden ha detto che "è l'altra squadra" ad essere responsabile del massacro all'ospedale di Gaza, lo ha fatto basandosi sui dati del Pentagono, non degli israeliani. "I dati mi sono stati mostrati dal dipartimento della Difesa", ha chiarito il presidente americano quanto un giornalista gli ha chiesto come mai fosse sicuro che Israele non c'entra.

Hamas accusa Israele dell’attacco ieri sera ad un ospedale di Gaza che ha provocato centinaia di feriti. Ma l’esercito israeliano afferma che l’edificio è stato colpito da un razzo malfunzionante sparato dalla Jihad Islamica e ha diffuso video e registrazioni come prova. Ora apprendiamo che anche il Pentagono è di questo parere.

MO: BIDEN, ' I NOSTRI CUORI NON SONO DI PIETRA'

(Adnkronos) - "Nessuno dei nostri cuori è stato trasformato in pietra". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden, esprimendo ammirazione per l'operato di medici e paramedici che hanno curato sopravvissuti dei massacri di Hamas, da lui incontrati in Israele.

Biden ha voluto parafrasare così un antica poesia, nella quale si avverte che "un sacrificio lungo tramuta il cuore in pietra". Cosa che però non è avvenuta per i medici e gli infermieri incontrati.

ANCHE CANALE 12 MOSTRA VIDEO, 'SU OSPEDALE GAZA UN RAZZO CADUTO'

(ANSA) - Anche la tv israeliana Canale 12 ha mostrato un video che mostra che l'esplosione di ieri sera all'ospedale al-Mamadani, a Gaza City, sarebbe stata causata dal fallito lancio di un razzo della Jihad islamica. Il filmato è stato ripreso dalle telecamere di Canale 12 piazzate nella città di Netivot, a ridosso del confine con la Striscia. "Alle 18:59 diversi razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza verso gli insediamenti israeliani, molto vicini alle concentrazioni di popolazione. Dopodiché, si vede che il lancio di uno dei razzi fallisce e cade sull'ospedale di Gaza provocando l'esplosione", spiega l'emittente.

MO: MINISTERO SANITÀ PALESTINESE, 471 MORTI IN OSPEDALE

feriti all ospedale al alhi di gaza

(Adnkronos) - Sono 471 le persone rimaste uccise nell'esplosione che ha colpito l'ospedale Al Ahli di Gaza City. A renderlo noto è stato il ministero della Salute palestinese. Dal 7 ottobre scorso, ha ancora affermato il ministero, 3.478 palestinesi sono rimasti uccisi e 12mila feriti nella Striscia di Gaza.

MINISTERO SANITÀ GAZA, 471 I MORTI PER RAZZO SU OSPEDALE

(ANSA) - Il Ministero della Sanità palestinese a Gaza ha riferito che "il bilancio del massacro avvenuto ieri al Baptist Hospital è di 471 martiri (morti, ndr) e 314 feriti, di cui 28 in condizioni critiche". Lo riporta al Jazeera.

BORRELL, 'NESSUNA CONFERMA SU CHI HA BOMBARDATO OSPEDALE' ++

JOE BIDEN - BENJAMIN NETANYAHU

(ANSA) - "In questo momento non abbiamo alcuna conferma su chi è stato a bombardare" l'ospedale di Gaza. "Non possiamo imputare l'attacco a nessuno finché non abbiamo una piena conoscenza dell'accaduto".

Lo ha detto l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell parlando con i cronisti a Strasburgo. A chi gli fa notare che Joe Biden, a Tel Aviv, ha affermato che l'attacco sembra provenire non da parte israeliana, Borrell ha replicato: "Io non lo so, non mi pronuncio finché non ci sarà certezza. Forse Biden ha più informazioni ma non è ancora sicuro".

BORRELL, DOBBIAMO CONDANNARE LE VITTIME CIVILI A GAZA

ursula von der leyen josep borrell

(ANSA) - "Dobbiamo condannare anche il fatto che ci siano vittime civili a Gaza che superano le 3000 unità, condannare un tragedia non ci impedisce di dimostrare compassione per altri morti". Così l'alto rappresentante Ue, Josep Borrell, parlando in aula a Strasburgo al dibattito sul conflitto in Medio Oriente "Tutti abbiamo condannato l'orrore degli attentanti contro Israele. Israele ha evidentemente il diritto di difendersi e l'ha sempre avuto ma il diritto alla difesa ha dei limiti e in questo caso sono i limiti sanciti dal diritto internazionale umanitario" ha aggiunto Borrell.

BLINKEN CHIAMA ABU MAZEN, CORDOGLIO PER VITTIME OSPEDALE

il video che dimostrerebbe che il razzo che ha colpito l ospedale al alhi e di hamas

(ANSA-AFP) - Il segretario di stato americano, Antony Blinken, ha chiamato il presidente dell'Autorità palestinese Abu Mazen per porgere le sue condoglianze a seguito dell'attacco all'ospedale di Gaza. Lo riferisce il Dipartimento di Stato.

EGITTO, 3 GIORNI DI LUTTO PER LE VITTIME DELL'OSPEDALE A GAZA

(ANSA) - Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha annunciato tre giorni di lutto in tutto il Paese a seguito dell'esplosione all'ospedale Al-Ahli di Gaza in cui sono morte centinaia di persone. Lo si legge in una nota dell'ufficio presidenziale egiziano, citato dalla Cnn.

joe biden bibi netanyahu in israele

"Il presidente Abdel Fattah al Sisi ha deciso di dichiarare uno stato di lutto generale in tutta la Repubblica araba d'Egitto per un periodo di tre giorni, per piangere la vita delle vittime innocenti del bombardamento criminale dell'ospedale battista Al-Ahli a Gaza e per tutti i martiri del fraterno popolo palestinese", si legge nella dichiarazione.

il video che dimostrerebbe che il razzo che ha colpito l ospedale al alhi e di hamas 1 il video che dimostrerebbe che il razzo che ha colpito l ospedale al alhi e di hamas esplosione all ospedale al alhi di gaza 3 feriti all ospedale al alhi di gaza 3 esplosione all ospedale al alhi di gaza il video che dimostrerebbe che il razzo che ha colpito l ospedale al alhi e di hamas 2 esplosione all ospedale al alhi di gaza bambino ferito all ospedale al alhi di gaza