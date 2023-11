“UNO STRONZO DI PRIMA CLASSE” – CHE BEL CLIMA SI RESPIRAVA A CASA DI ANGELINA JOLIE E BRAD PITT! LEGGETE COSA SCRIVEVA CONTRO IL PADRE NEL 2020 PAX, IL FIGLIO ADOTTIVO DELLA COPPIA : “DIMOSTRI RIPETUTAMENTE DI ESSERE UNA PERSONA TERRIBILE E SPREGEVOLE. NON HAI ALCUNA CONSIDERAZIONE O EMPATIA VERSO I TUOI QUATTRO FIGLI PIÙ PICCOLI CHE TREMANO DI PAURA QUANDO SONO IN TUA PRESENZA. HAI RESO LA VITA DELLE PERSONE A ME PIÙ VICINE UN INFERNO COSTANTE. LA VERITÀ VERRÀ ALLA LUCE…”

Estratto dell'articolo di Antonella Rossi per www.vanityfair.it

BRAD PITT CON I FIGLI SHILOH PAX E MADDOX

Che i rapporti tra Brad Pitt e alcuni dei sei figli avuti da Angelina Jolie non siano propriamente rose e fiori non è una novità, ma è certo che tra l'attore e i più grandi non ci siano proprio più dei rapporti, come racconta l'ultimo gossip che riguarda Pax, 19 anni, il terzo figlio adottato dall'ex coppia.

In un post social pubblicato in occasione della festa del papà del 2020, ma reso noto soltanto ora dal Daily Mail, il ragazzo avrebbe riservato termini non proprio affettuosi a Pitt, definendolo «Uno stronzo di prima classe». Parole di fuoco: «Dimostri ripetutamente di essere una persona terribile e spregevole.

Non hai alcuna considerazione o empatia verso i tuoi quattro figli più piccoli che tremano di paura quando sono in tua presenza. Non capirai mai il danno che hai fatto alla mia famiglia perché non sei in grado di farlo». E ancora: «Hai reso la vita delle persone a me più vicine un inferno costante. Puoi dire a te stesso e al mondo quello che vuoi ma un giorno la verità verrà alla luce. Quindi, Buona festa del papà, fottuto essere umano orribile».

angelina jolie, brad pitt e i figli

Un odio profondo, riconducibile probabilmente al momento più oscuro della famiglia, quando Pitt era un alcolista e i figli avevano presumibilmente paura di lui. Sarebbe stato proprio in preda all'alcol durante la famosa lite che portò alla richiesta di divorzio da parte di Angelina Jolie. Mentre si trovavano tutti su un volo privato appena decollato, sarebbe scoppiata una lite tra i due attori, in cui rimase coinvolto il primogenito Maddox, allora quindicenne, intervenuto - si disse all'epoca - per difendere la madre. Era il 2016 e il giorno successivo la Jolie chiese il divorzio.

brad pitt con angelina jolie e i figli maddox e zahara

Da quel momento i rapporti tra i protagonisti di quella vicenda sono precari. Maddox, il primo a diventare maggiorenne, ha interrotto ogni rapporto con il padre, mentre la secondogenita Zahara ha rinunciato al cognome di lui e oggi si fa chiamare solo Zahara Jolie. I fatti, nel suo caso, sono molto recenti.

[…]Dopo la separazione, la Jolie ha fatto di tutto per ostacolare gli incontri, contribuendo a deteriorare ulteriormente equilibri già precari. Con premesse simili ritrovarsi sarà molto difficile.

angelina jolie e i figli brad pitt angelina jolie e i figli brad pitt angelina jolie con i figli