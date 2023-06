Estratto dell'articolo di www.vanityfair.it

madonna il 20 giugno 2023

Sono stati giorni di estrema apprensione per le persone vicine a Madonna. L’artista americana, infatti, sabato sera è stata trovata priva di sensi nel suo appartamento di New York e trasportata d’urgenza in ospedale: «Ha sviluppato una grave infezione batterica che l’ha portata a trascorrere diversi giorni in terapia intensiva», ha rivelato il suo manager, Guy Oseary. «Adesso è uscita dal reparto, ma è sempre sotto cure mediche. Ci si aspetta un completo recupero».

Un sospiro di sollievo, dopo il grande spavento. «La sua famiglia si stava preparando al peggio», ha raccontato un parente in esclusiva al DailyMail, evidenziando come le condizioni di Madonna sono apparse da subito critiche. «Non si sapeva che direzione avrebbe preso la situazione, ecco perché è stata tenuta segreta da sabato. Tutti credevamo che avremmo potuto perderla», ha aggiunto, spostando poi il focus sulle sorelle, i fratelli e i figli della cantante.

il post instagram di guy oseary sul ricovero di madonna

«Tutti i membri della famiglia si sono stretti intorno a lei. Che negli ultimi due mesi non ha vissuto in maniera sana, è dimagrita. Pensa di essere ancora giovane, in realtà non lo è. Anzi, crede di essere invincibile». Il riferimento, probabilmente, è alle prove del tour internazionale che sarebbe dovuto partire a metà luglio: un evento al quale - stando ad altre fonti del tabloid - Madonna avrebbe lavorato h24, «facendo impazzire tutti con il suo perfezionismo».

«Metterà la sua carriera e la sua fama davanti alla sua salute fino al giorno della sua morte», ha concluso il familiare. «A nessuno è permesso menzionare niente che sia legato al lavoro perché adesso tutto deve passare in secondo piano, compresa la tournée». […] «tutti gli impegni saranno messi in pausa, incluso il tour. Seguiranno dettagli sulla riprogrammazione». […]

madonna il 20 giugno 2023 madonna 1 madonna con la figlia lourdes leon madonna 6 madonna 4 madonna 3 madonna 5 madonna 8 madonna 7 madonna madonna 4 madonna 5 madonna 6 madonna su instagram il 20 giugno 2023