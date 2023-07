“SUCAMI ‘STO CAZZO, LARUS VA AVANTI COME UNA REGINA” – LA CANZONE RAP DEL FIGLIO DI IGNAZIO LA RUSSA, LEONARDO APACHE, ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE DA UNA 22ENNE DOPO UNA SERATA IN DISCOTECA – ECCO COSA STRIMPELLA IL GIOVANE LA RUSSA: “FANCULO LA TUA DONNA. DIVENTERÒ ICONA NON SU 'FIFA' MA SU UNA POLTRONA CON UNA TROIA. LEI A 69 LE RISPONDO ‘SI CLARO’. VOGLIO PUSSY NEL PRIVÈ...” - VIDEO!

Speriamo che Leonardo Apache #LaRussa possa dimostrarsi innocente, il mondo della musica non merita di perdere un talento così fulgido e virtuoso. pic.twitter.com/fGYKE67Wio — Oscar Lombroso (@OscarLombroso) July 7, 2023

Estratto dell’articolo di Emanuela Minucci per www.lastampa.it

leonardo apache la russa 6

Forse nel secondo nome, Apache, è già scritto tutto. Per avere 19 anni infatti, il terzogenito del presidente del Senato Ignazio La Russa, ha all’attivo già parecchie liti e un profilo – non solo social – che dir turbolento è poco. Il giovane – fratello di Geronimo e Lorenzo Cochis tutti battezzati con nomi da capo indiano – in arte si fa chiamare Larus (perché il padre non voleva che usasse il nome vero) ed è un trapper.

leonardo apache la russa 4

Basta ascoltare una sua canzone – l’unica che ha conquistato per il momento una certa popolarità – del 2019, «Sottovalutati», e realizzato in duo con l’amico «Apo Way, riporta frasi non proprio tranquillizzanti, come «sono fatto», «se lo acchiappo con la droga lo ammazzo». E pure «ma ti fotto pure senza storie»: passaggio che, riascoltato oggi, alla luce delle accuse mosse da una giovane milanese di violenza sessuale, mette i brividi.

leonardo apache la russa 2 leonardo apache la russa 3 IGNAZIO E LEONARDO APACHE LA RUSSA IGNAZIO E LEONARDO APACHE LA RUSSA leonardo apache la russa 1 leonardo apache la russa 5