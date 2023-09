THE SPORTS PHYSIO - LE CONFESSIONI HOT DI UNA FISIOTERAPISTA

Estratto del libro “The Sports Physio” pubblicato dal “Daily Mail”

Si avvicinò e asciugò le goccioline d'acqua che si erano depositate sulla mia scollatura. Ho fatto un respiro profondo. «È stato bello?» chiese. L'ho guardato. Sapevo che avrei dovuto dire: «No, non è stato così. Smettila di perdere tempo e entra in acqua». Invece ho sorriso e ho risposto «Sì» con la mia voce più seducente.

Fu allora che mi baciò così forte che mi fece fare un passo indietro. «Mi vieni in mente dalla prima volta che ti ho visto», mormorò. Allora chi era l'uomo con cui ho avuto questo incontro bollente?

Se dovessi descriverlo fisicamente o fornire qualche dettaglio sui suoi successi professionali, arriveresti al suo nome. Perché è uno sportivo di fama mondiale, un giocatore di cricket inglese di una certa fama. Ed ero la sua fisioterapista.

Questo particolare incidente è avvenuto mentre cercavo di metterlo in un bagno di ghiaccio, come parte della sua riabilitazione per un infortunio. Non immaginavo che la vasca sarebbe stata utilizzata per uno scopo ben diverso. Potresti chiederti cosa vuol dire avere un'avventura con uno sportivo di questo calibro: così giovane, così sicuro di sé e al massimo della sua forma fisica e muscolosa.

Beh, se qualcuno può dirtelo, posso farlo anch'io. Perché ho trascorso decenni lavorando con sportivi internazionali come fisioterapista di punta, e ho avuto molte relazioni con alcuni dei più grandi nomi dello sport, tra cui due dei migliori tennisti del mondo e diversi famosi giocatori di rugby.

Tutta quella seduzione ha ispirato il mio nuovo libro di memorie. Dimentica Cinquanta sfumature di grigio; come rivela il mio libro, è più Cinquanta Sfumature di Fisioterapia.

Non c’è da stupirsi, quindi, che molti sportivi siano più che un po’ nervosi per la pubblicazione del mio libro.

Di solito sono sposati, con una fortuna e una reputazione da proteggere, l'ultima cosa che vogliono è che i segreti che ho nascosto per così tanti anni - dalle loro inclinazioni sessuali alla verità sui loro attributi fisici - vengano rivelati.

In effetti, sei di loro mi hanno telefonato solo questa settimana, desiderosi che tenessi nascosti i dettagli del nostro rapporto amoroso.

Ma poi tutti gli sportivi hanno una cosa in comune. Ho lavorato ai Mondiali di calcio, agli Ashes Tours e con non meno di tre squadre olimpiche, e posso dirti che questi uomini sono, a livello individuale, incredibilmente sensuali.

Ho fatto l'amore in ogni posto immaginabile: da una piscina alle Olimpiadi al centro del Lord's Cricket Ground.

Ma anche se ho apprezzato ognuno dei miei incontri, certamente non era così che pensavo che la mia vita sarebbe andata avanti quando ho iniziato la mia carriera.

Il mio background era solido, tranquillo, borghese. Papà era un medico e ho sempre pensato che avrei seguito le sue orme e avrei studiato medicina.

Quando ero giovane, mi parlava della vita in ospedale. A volte andavo al lavoro con lui e sono cresciuto con il desiderio di emularlo.

Ma grazie a un mix di vena ribelle adolescenziale, diversi cattivi fidanzati e mio padre morto quando avevo solo 13 anni, sono stata ricompensata con risultati degli esami piuttosto deludenti. All’improvviso, la mia tanto sperata carriera medica non era altro che un sogno lontano.

Da adolescente frustrata che viveva a casa in un villaggio dormiente, gravato dalle aspettative e dai ricordi di un grande padre, questa era l’ultima cosa che volevo. Avevo voglia di trasferirmi, di incontrare nuove persone.

Ho esaminato tutti i corsi di medicina. Forse c'era un'università di basso rango da qualche parte alla disperata ricerca di numeri?bMa no. Anche quelle istituzioni richiedevano voti alti. Poi ho capito che avevo i voti giusti per la fisioterapia. Sembrava divertente.

Non sapevo molto della disciplina prima di iniziare il corso, ma l'ho adorato fin dall'inizio. Sono rimasto affascinato dal suo rigore medico e deliziato dalla natura pratica del lavoro. Volevo essere il miglior fisioterapista sportivo possibile.

E credo sinceramente di essere stata, e di essere tuttora, brava nel mio lavoro.

Dopo la laurea, ho viaggiato per il mondo, visitando l'Australian Institute of Sport, lavorando con un pugile leader negli Stati Uniti e poi entrando nel mondo dello sport d'élite. Sfido chiunque a dire che non ho dato il massimo alla mia professione.

La mia prima esperienza sessuale come fisioterapista sportiva è avvenuta più di 20 anni fa, quando lavoravo con un giocatore di rugby e lui mi ha toccato leggermente la coscia mentre lavoravo sul suo infortunio. Si è scusato e gli ho detto che andava bene. Lo ha fatto di nuovo e non ho spostato la sua mano. Lentamente, le sue dita si spostarono più in alto sulla mia gonna e nel pizzo delle mie mutande. Da lì è iniziato tutto.

Di solito seguiva lo stesso schema quando si trattava di coloro che curavo e con cui poi andavo a letto. In effetti, spesso c'erano solo poche brevi fasi tra la condivisione di un primo sorriso segreto o un tocco gentile per testare il terreno, e la sessione di sesso selvaggio che seguiva.

Dovrei chiarire subito, tuttavia, che non c'è mai stato alcun suggerimento che un uomo mi abbia costretto o abbia abusato della propria posizione. Se mai avessi detto "no", quel "no" sarebbe stato ascoltato. Sono stato molto contento di tutto quello che è successo e ho incoraggiato molto i progressi che sono arrivati.

Tutto sommato, suppongo di aver avuto avventure con circa 24 sportivi. Non tutti gli incontri sono andati fino in fondo, ma di solito mi sono divertita molto. Ero giovane, era tutto clandestino e il sesso con gli sportivi era spesso fantastico.

L'esperienza più emozionante che ho avuto è stata una cosa a tre con due calciatori della Premier League. So che i calciatori hanno una pessima reputazione per come trattano le donne, ma quella serata è stata semplicemente stupenda.

C'è stata anche una bellissima serata a Sydney sui tappetini da ginnastica con un giocatore di tennis e del sesso piuttosto esplosivo in piscina con un nuotatore olimpico. Mi sono divertita davvero tanto e non posso fingere di non averlo fatto, anche se gli altri potrebbero giudicare.

Suppongo di essere una persona molto sensuale. Quella spinta è durata, anche se ora ho 50 anni e sono una madre sposata di un adolescente. Adoro ancora il sesso e mi sento irritabile se non faccio l'amore regolarmente. In effetti, ho una sessualità più elevata di mio marito, che ho sposato circa dieci anni fa, il che a volte rende le cose difficili, anche se non lo tradirei mai.

Allora, però, la mancanza di sesso non era mai stata un vero problema. Finivo per andare a letto con alcuni sportivi ogni volta che li curavo. Forse se le circostanze fossero state diverse avremmo potuto avere una vera relazione, ma la natura del mio lavoro e gli impegni sportivi degli uomini facevano sì che volassimo sempre in giro per il mondo in direzioni diverse.

So che c'è chi mi criticherà perché alcuni sportivi erano sposati quando abbiamo vissuto le nostre notti di passione; è fin troppo facile dare la colpa alla donna quando c'è uno scandalo sessuale. Ma all'epoca non ero sposata. Ero single. E ho pensato che se gli uomini potevano farlo, potevo farlo anch'io.

Francamente, non mi interessano tutte quelle sciocchezze sui doppi standard. Quegli uomini che si sono alzati in chiesa e hanno giurato di essere fedeli a una donna sono quelli che dovrebbero essere criticati, non io. Se ho una relazione, rimango fedele.

Non appena ho incontrato l'uomo che sarebbe diventato mio marito, le mie avventure si sono fermate. Come ho detto, non gli sarei mai stata infedele. E, in effetti, sa tutto del mio passato.

Accetto che quando le mie esperienze sono scritte una dopo l'altra, come nel mio libro, si leggano come un catalogo di attività sessuale, che rimbalza da un uomo all'altro. Ma questi incontri si sono protratti nel corso di decenni e ho rifiutato tutte le proposte a cui ho risposto.

Alcune delle richieste che mi sono state fatte erano davvero incredibili. Molti di quegli sportivi che guardi e ammiri in televisione mi hanno chiesto di fare cose davvero scioccanti. Dio lo sa, ho visto abbastanza comportamenti scorretti da parte degli sportivi con cui ho lavorato.

Il gruppo peggiore in termini di comportamento sessuale scorretto erano senza dubbio le stelle del rugby. I tour di rugby erano un vero incubo perché tutti i giocatori erano altamente sessualizzati. Alcune delle cose che hanno combinato sono irripetibili. Inutile dire che non avrei mai sposato un giocatore di rugby.

C'è una forte mentalità del tipo “ciò che fai in tour, resta in tour”. Quando accadono cose che devono restare all’interno del gruppo, le mura del gruppo diventano più forti.

Non ho visto nemmeno una volta gli allenatori cercare di impedire ai giocatori di non avere rapporti sessuali extraconiugali.

Prima dell'inizio di un tour, i giocatori spesso possono votare se le loro mogli e le loro famiglie saranno invitate a unirsi a loro. Nella votazione a cui ho assistito - per un tour di rugby e un tour di calcio per club - hanno votato contro l'invito di mogli e fidanzate perché ciò incideva sul “legame di squadra”.

Legame di squadra? La verità è che tutto ruota attorno agli uomini al top della loro carriera - con fama, aspetto e denaro - che si divertono come mai.

Ho conosciuto alcune WAG: alcune sono simpatiche, altre sono molto altezzose e sgradevoli. Non credo che gli piacerà molto il mio libro! Ma è la realtà di ciò che fanno alcuni dei loro mariti quando non sono presenti.

La verità è che molti sportivi pensano di essere immuni dai normali standard di comportamento. Il mio primo vero ragazzo era un pilota; pensava di essere la persona più importante su questa terra. Lo moltiplichi per un milione quando hai a che fare con le star dello sport.

Le donne fanno la fila per dormire con loro. Come ho detto a quei sei sportivi che mi hanno chiamato questa settimana, non rivelerò mai i nomi degli uomini con cui ho avuto rapporti sessuali.

Molti sport sono cambiati nel corso degli anni e ora sono molto più professionali, ma quella tensione sessuale di fondo esiste ancora tra gli sportivi. Altrimenti perché ai Giochi Olimpici avrebbero distribuito mezzo milione di preservativi, come hanno fatto a Rio de Janeiro?

Mi occupo ancora di fisioterapia, ma non più di sport. Quando guardo le mie foto di allora, posso vedere quanto ero attraente. Avevo un corpo straordinario: una vita sottile con una bella scollatura. Oggi ho avuto un figlio, che ora è adolescente, e io sono più grande. I corpi cambiano. Ma attiro ancora gli sguardi degli uomini.

In questi giorni conduco un'esistenza molto tranquilla, ma ogni tanto mi guardo indietro e sorrido a me stessa. È stata un'avventura davvero incredibile. «Dovrei scrivere tutto questo», pensavo. Così ho fatto.

