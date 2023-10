“CON IL SUO SILENZIO PACINI BATTAGLIA SALVÒ L’IMMAGINE E L’ONORE DELLA MAGISTRATURA” – FRANK CIMINI RICORDA IL BANCHIERE, TRA I PROTAGONISTI DI TANGENTOPOLI, MORTO A 89 ANNI: “INTERCETTATO DALLA GUARDIA DI FINANZA, IN UNA INCHIESTA DI LA SPEZIA AVEVA DETTO: ‘DI PIETRO E LUCIBELLO MI HANNO SBANCATO’. E ANCORA: ‘SI PAGÒ PER USCIRE DA MANI PULITE’. A BRESCIA L’INEFFABILE GIUDICE DECISE CHE PACINI ‘AVEVA MILLANTATO’. SI TRATTAVA DI SALVARE L’UOMO SIMBOLO DI MANI PULITE E CON LUI L’IMMAGINE E L’ONORE DI UNA INTERA CATEGORIA”

Frank Cimini per www.giustiziami.it

Non era un magistrato ma la magistratura dovrebbe fargli un monumento da collocare davanti alla sede del Csm o dell’Anm. Con il suo silenzio salvò l’immagine e l’onore della magistratura e anche un paio di governi del centrosinistra.

Intercettato dal Gico della guardia di finanza in una inchiesta di La Spezia aveva detto: “Di Pietro e Lucibello mi hanno sbancato” e ancora: “ Si pagò per uscire da Mani Pulite”.

A Brescia dove l’indagine fu trasferita l’ineffabile giudice decise che Pacini “aveva millantato”. Si trattava di salvare l’uomo simbolo di Mani Pulite e con lui l’immagine e l’onore di una intera categoria.

Prevalse la ragion di Stato dopo che l’Associazione Nazionale Magistrati in un comunicato per la prima volta si schierò con l’indagato e non con i pm che indagava su di lui. Fu ovviamente anche l’ultima. Non sarebbe accaduto mai più.

Pierfrancesco Pacini Battaglia, come spiegò nel teleprocesso Cusani l’avvocato Giuliano Spazzali, “caro dottor Di Pietro entrò e uscì come una meteora dalle sue inchieste”.

Pacini fu il regista dell’inchiesta sui fondi neri dell’Eni. Arrestato e subito rimesso in libertà il 18 marzo del 1993 perché decise di “collaborare” con il mitico pool che considerò lui “l’Eni buono”. Al pari di Franco Bernabe’ al quale sempre al teleprocesso Cusani Di Pietro chiese: “Ma all’Eni l’abbiamo finita con la pratica delle società offshore o no?”. Il testimone rispose: “La stiamo finendo”. Cioè confessò in diretta televisiva la commissione di un reato il falso in bilancio. Non fu indagato.

Era la giustizia due pesi due misure. Dove Sergio Cusani senza incarichi operativi e firme sui bilanci venne condannato a una pena doppia degli amministratori della Montedison. Fu una grande farsa con la scusa di ribaltare l’Italia come un calzino.

