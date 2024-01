NON LO AMO COME PRIMA, MA PROVO UN PROFONDO AFFETTO

«Sono devastata»: Nancy Dell’Olio, ex storica di Sven Goran Eriksson, commenta al Daily Mail la notizia data dall’ex ct della nazionale inglese che ha annunciato di avere un cancro terminale al pancreas e di avere, al massimo, un anno di vita.

«Negli ultimi quattro anni ho perso così tante persone che erano importanti per me: mio padre, il mio primo marito. Proprio l'anno scorso mia madre è morta. E ora Sven. La vita può essere così crudele e questo è un modo terribile di iniziare l'anno. Non so proprio come si faccia ad affrontare una diagnosi del genere».

I due non sono più in rapporti amichevoli dalla loro tanto pubblicizzata separazione nel 2007, ma entrambi avevano accettato di lavorare su un progetto televisivo in Svezia e c'erano stati dei contatti tramite una terza persona.

«Sapevo che aveva il cancro, ma non che fosse così avanzato, né che fosse terminale. È stato uno shock. È anche uno shock che lui, notoriamente riservato, l’abbia reso pubblico in questo modo. Immagino che questo dica molto sulla gravità della situazione. Penso che sia positivo che stia affrontando questa situazione con forza. E Sven è un combattente. Si batterà contro tutto questo e ha la disciplina e la determinazione per farlo. Lo so».

Nancy, 62 anni, si è trasferita in Puglia lo scorso anno per stare più vicina alla mamma Antonia, morta all’età di 90 anni. «Stava abbastanza bene, era abbastanza indipendente, fino ad alcuni problemi al cuore e alla gamba. Ma non sei mai pronto a perdere qualcuno che ami».

Al momento non sa se vedrà Sven. «Vorrei. Comunque finiscano le cose, quando condividi l'amore e la passione per qualcuno, non va via. Non lo amo nel modo in cui lo amavo. Questo cambia. Ma c'è ancora affetto. Lui è stato una parte importante della mia vita, e io della sua. Abbiamo cambiato la storia. Ero la First Lady del calcio. Non era mai successo prima e non è più successo. Sono bei ricordi»

Il ricordo più bello (e più selvaggio) è quello del Capodanno del 2006 su un'isola remota del Mozambico. «Era un resort nuovo, aperto solo a Natale. Era un posto così remoto, un incubo arrivarci: aereo, poi elicottero. C'erano solo una ventina di ospiti, tra cui Nelson Mandela e sua moglie Graca Machel e noi. Quindi abbiamo cenato con Mandela. Stava perdendo un po' la testa, ma era ancora così carismatico e magnetico. Non lo dimenticherò mai».

Poi c'è stato quel momento, in cui è arrivata a Downing Street nel 2002 vestita con una tuta e una giacca rosse tempestate di strass. Rimane un'immagine distintiva, non solo della di Nancy ma di un'intera epoca.

Ma a Sven non piacque per niente (“la mattina dopo, quando c'erano mie fotografie ovunque, mi disse: “Sei felice?”. Ma non era stata colpa mia”). La squadra inglese doveva essere ospite a un ricevimento offerto dall'allora primo ministro Tony Blair, ma per ragioni logistiche Sven doveva arrivare con la squadra.

«Ricordo di essere entrata con Tony Blair, come se stessimo ospitando il ricevimento. Cherie era da qualche parte sullo sfondo – ricorda Nancy - Sven una volta mi chiese se avevo una relazione con Tony Blair, ma era perché gli avevo detto che se avessi dovuto avere una storia, sarei dovuta “salire” di categoria e non “scendere”. Quindi ho detto che avrei avuto una relazione solo con il Primo Ministro o con un membro della famiglia reale. I miei obiettivi erano Tony Blair e il principe Carlo. Ovviamente scherzo».

A scanso di equivoci, non ha avuto una relazione con Tony Blair. Ma non c'è dubbio che lei veda l'alleanza pubblica di Sven nel 2002 con Ukrika Jonsson come prova del suo dilettarsi nelle categorie inferiori: «È andato con qualcuna che voleva usarlo per la pubblicità».

Nonostante le scappatelle, lei ancora pensa che lui l’abbia amata. Ed è stato per lui che ha lasciato il suo primo marito. «Se la mia relazione con Sven è stata un errore? Probabilmente ho commesso un errore. Abbiamo commesso un errore, ma allora non lo era. Era difficile ammetterlo perché avevo lasciato mio marito per lui. Avevo causato molto dolore. Avevo bisogno di difendere la decisione che avevo preso».

I suoi genitori "sono arrivati ad amare" Sven, come ha fatto lei, e ci sono rimasti male quando la relazione è finita, dopo una serie di scappatelle di lui. Nella versione di nancy è stata lei a mettere fine alla relazione: «Sven mi ha detto che dovevamo riprovarci. Voleva fare un altro tentativo. Lui una figlia con me, ma conosceva i miei sentimenti».

Durante i loro dieci anni insieme, c'è stata una gravidanza seguita rapidamente da un aborto spontaneo. «Quando ho scoperto di essere incinta è stato uno shock. Per un attimo, avrei potuto cambiare idea (sull'avere figli), credo, ma la natura ha preso la decisione. Rimpianti? No, non credo. Avrebbe cambiato tutto. Sarebbe stata una di quelle cose da Sliding Doors, ma non ho mai creduto che si dovesse avere un figlio per salvare una relazione perché non avrebbe funzionato».

