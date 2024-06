29 giu 2024 18:50

“TAGLIO I CAPELLI SOLO IN GIAPPONE” – L’INFLUENCER VARYAREN VIENE ASFALTATA DAGLI HATER PER UN VIDEO IN SOSTIENE DI FARSI IL PARRUCCO SOLTANTO UNA VOLTA ALL’ANNO, DALL'ALTRA PARTE DEL MONDO, PERCHÉ “IN ITALIA NON SONO BRAVI A METTERE MANO ALLA FRANGIA, NON TROVO NESSUNO CHE ME LA TAGLIA BENE E SONO COSTRETTA A FARE DA SOLA” – PAROLE CHE HANNO SCATENATO GLI UTENTI DI INSTAGRAM CHE HANNO LE PALLE PIENE DI INFLUENCER CHE OSTENTANO… VIDEO