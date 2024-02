19 feb 2024 17:12

“IN TANTI ANNI DI CARRIERA NON HO MAI VISTO NULLA DI PIÙ ORRIBILE” – IL PROCURATORE DI TERMINI IMERESE, AMBROGIO CARTOSIO, È RIMASTO SCONVOLTO DAVANTI A CIÒ CHE HA VISTO DOPO LA STRAGE DI ALTAVILLA MILICIA – LE VITTIME SONO STATE TORTURATE PER ORE CON PHON ROVENTI. AL PICCOLO EMANUEL (5 ANNI) VENIVA INIETTATO CAFFÈ AMARO IN BOCCA PER INDURLO AL VOMITO. IL FRATELLO KEVIN ERA STATO INCATENATO PER NON FARLO RESPIRARE – SECONDO IL GIP, I DUE “FRATELLI DI DIO” MASSIMO CARANDENTE E SABINA FINA HANNO AGITO “IN PREDA A UNA FORMA DI DELIRIO MISTICO”