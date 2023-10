“TANTO TI MANDO A CASA” – LE MANOVRE DELL’IMPRENDITORE FABIO QUARTIERI, TITOLARE DEL RISTORANTE “L’ISOLA DEL PESCATORE” CON IL CONSIGLIERE ANGELETTI PER FAR CADERE IL SINDACO DI SANTA MARINELLA, PIETRO TIDEI - IL REGALO DI QUARTIERI A UN FUNZIONARIO, DIPENDENTE DI UN'AZIENDA COMUNALE: "DOMANI DEVI VENI' A PIJA LE BOTTI. CON SCRITTO 'BORGOGNA' SO IMPOSSIBILI DA AVERE. LE RUBANO..."

Fulvio Fiano per il “Corriere della Sera” - Estratti

«Domani devi venì a pija le botti... Lo sai, con scritto Borgogna so impossibili da avere... Le rubano». «Guarda è un pensierooo… è unico, Fabiè… unico come te guarda». Le botti da vino sono del 2011 («bellissime... no de più... invece de una me so sbajato… due…»), e l’entusiasmo con cui nel febbraio 2022 avviene questo scambio rivela, secondo la procura e i carabinieri di Civitavecchia, ben più di una condivisa passione da collezionisti.

«Fabiè» è Fabio Quartieri, titolare del ristorante L’isola del pescatore e al centro di tanti altri interessi imprenditoriali. Il beneficiario del regalo è Giuseppe Salomone, dipendente dell’azienda comunale Santa Marinella Servizi srl: uno dei tre funzionari pubblici che, per l’accusa, erano asserviti a Quartieri assieme ai consiglieri comunali Roberto Angeletti e Fabrizio Fronti.

Gli episodi riportati nella richiesta di processarli per corruzione sono un prequel dello scandalo sui rapporti intimi intrattenuti dal sindaco Pietro Tidei all’interno del municipio. Le immagini di quegli incontri compromettenti sono finiti negli atti di indagine che non sono stati depurati dalle parti irrilevanti, mettendo in una posizione difficile, insieme al primo cittadino, anche gli inquirenti.

«Tanto ti mando a casa» Quartieri avrebbe cioè «acquistato» i tre per aggirare i veti di Tidei ad alcuni suoi progetti e in ultimo puntava a farlo cadere.

«Tanto ti mando a casa», urlava al sindaco nel marzo del 2022, al termine di un acceso consiglio comunale. In questa ottica, diversi aspetti vengono ora approfonditi: la mancata distruzione dei video, pur se penalmente irrilevanti, al momento di consegnarli agli indagati, la loro presunta diffusione da parte di Angeletti, la condivisione con sua sorella poliziotta e un ex maresciallo dei carabinieri locali, e infine, una circostanza finora non emersa.

Quartieri viene allertato sulle imminenti perquisizioni da un altro imprenditore a sua volta informato, dice, proprio dai carabinieri di Santa Marinella: «Ci sta un’indagine pesante contro i consiglieri, la prossima settimana, quindici giorni, potrebbe scoppià...».

Quartieri avvicina allora i testi «per redarguirli» e in almeno un caso l’intervento produce un loro ripensamento.

Il prestito agevolato «Amico mio, ti ricordi quella delibera?», scriveva Quartieri a Salomone, che lo aiutava a reperire atti, gli faceva da consulente sugli abusi edilizi del ristorante e lo consigliava sul mancato pagamento della Tari. «Spero di esserti utile», si sincerava lui. E Quartieri: «Tranquillo, non dimentico, saprò contraccambiare».

Ad esempio facendogli avere un prestito da 20 mila euro a tasso agevolato dalla banca di cui è socio, per l’acquisto di un suv. Angeletti riceve invece il buffet per un’inaugurazione, pane con le sue iniziali e latte d’asina per una cena, astici e champagne a piacere e lavora per Quartieri senza sosta: l’inserimento del ristorante nel percorso dei bus turistici, la pulizia a spese del comune della sua spiaggia, il mantenimento a uso esclusivo dei clienti del parcheggio vicino al castello di Santa Severa, il via libera a dei fuochi d’artificio oltre a seguire da vicino il cambio di destinazione del residence Pino al mare che Quartieri vorrebbe trasformare in appartamenti.

