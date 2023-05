“TAULANT AVEVA ABUSATO DI JESSICA” – TEFTA MANAJ, LA DONNA SOPRAVVISSUTA ALLA STRAGE DI TORREMAGGIORE, PARLA ALLA TV ALBANESE E RIVELA: “MIO MARITO ERA UN MOSTRO. MIA FIGLIA NON GLI PARLAVA AL PADRE DA DUE ANNI. NON SOLO LE HA ROVINATO LA VITA MA L’HA ANCHE UCCISA” - VIDEO

Da www.repubblica.it

tefta malaj parla a news24 in albania 4

News 24 Albania ha intervistato in esclusiva Tefta Manaj, la donna sopravvissuta alla strage di Torremaggiore. Suo marito ha ucciso per gelosia il vicino di casa Massimo de Santis e la figlia Jessica, intervenuta per proteggere la madre.

Ma incalzata dalla giornalista del programma Me Zemer te Hapur, la donna ha raccontato: "Mio marito era un mostro. Aveva abusato di Jessica e lei non parlava più al padre da due anni. Non solo le ha rovinato la vita ma l'ha anche uccisa"

tefta malaj parla a news24 in albania 3 TAULANT MALAJ AL MARE CON LA MOGLIE TEFTA E I FIGLI GESSICA E LEONARDO TAULANT MALAJ il video girato da taulant malaj dopo aver ucciso la figlia 6 MASSIMO DE SANTIS IL CORPO DI MASSIMO DE SANTIS NELL ANDRONE DEL CONDOMINIO TEFTA MALAJ CON I FIGLI GESSICA E LEONARDO TAULANT MALAJ CON IL FIGLIO tefta malaj parla a news24 in albania 1 tefta malaj parla a news24 in albania 2