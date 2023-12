“TE DEVI ARZA’, LI MORTACCI TUA” – A ROMA GLI AUTOMOBILISTI PERDONO LA PAZIENZA E PRENDONO A SCHIAFFI E CALCI GLI ECO-VANDALI CHE BLOCCANO VIA SALARIA - I "GRETINI", COME AL SOLITO, SI SONO PIAZZATI IN MEZZO ALLA STRADA PER SENSIBILIZZARE LE PERSONE IN MERITO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO - PECCATO, PERO', CHE OTTENGANO L'EFFETTO CONTRARIO ATTIRANDOSI LA RABBIA DI CHI DEVE ANDARE A LAVORARE DI LUNEDÌ MATTINA...- VIDEO

Da www.corrirere.it

gretini bloccano via salaria a romaa 3

Lunedì mattina una ventina di attivisti ha interrotto la circolazione in via Salaria poco prima dello svincolo per via Olimpica: immediate ripercussioni pesanti sul traffico in direzione centro con automobilisti incolonnati e proteste. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani insieme con la polizia.

gretini bloccano via salaria a romaa 4 gretini bloccano via salaria a romaa 5 gretini bloccano via salaria a romaa 1