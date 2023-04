“TE DEVI COPRÌ, SE FAI CAZZATE E UNO TI RICONOSCE TOCCA AMMAZZASSE PER STRADA” – OTTAVIO SPADA, DELL’OMONIMO CLAN ROMANO, NEL 2015 SPIEGA A FABRIZIO FERRERI COME PREPARARSI PER ANDARE A UCCIDERE UNA PERSONA SENZA FARSI BECCARE: “METTITI UNA MAGLIETTINA A MANICHE LUNGHE, IL CAPPUCCIO E GLI OCCHIALI DA SOLE. SE C'HAI TATUAGGI SULLE MANI PRENDI I GUANTI CHE SO’ BONI PURE PER COPRÌ LE IMPRONTE” – POI GLI DIEDE LA PISTOLA E GLI DISSE...

Estratto dell’articolo di Andrea Ossino per “la Repubblica – ed. Roma”

ottavio spada detto marco

"Ti devi coprì con una magliettina a maniche lunghe, pure i pantaloni. Ti metti il cappuccio che ti copre tutto e gli occhiali. Non mi fa caz...e, passa uno che ti riconosce e finisce che tocca ammazzarsi qui per strada con tutti, eh. C'hai i tatuaggi sulle mani te? Devo prendere i guanti pure per te allora, quelli buoni pure per le impronte hai capito?".

Il manuale del perfetto killer emerge dalle conversazioni intercettate dai carabinieri nell'inchiesta che nel 2017 ha portato all'arresto di Ottavio Spada, dell'omonimo clan, e di altre 20 persone. […]

ottavio spada 6

I fatti sono quelli contestati nell'operazione Critical. In particolare nel 2015 Fabrizio Ferreri avrebbe chiesto aiuto a Ottavio Spada per punire una terza persona rimasta ignota. Era il 7 agosto e Ferreri avrebbe dato a Spada una Taurus calibro 38 con 4 proiettili, uno scooter Yamaha Tmax e anche benzina per bruciare gli indumenti. Poi, riferendosi all'arma e alle pallottole, ha spiegato: "Questo è un bastione, le botte stanno dentro".

Dopo aver dettato le istruzioni dettagliate per uccidere il rivale senza far scoppiare una guerra, tutto sembrava pronto per l'omicidio. Ferreri però non sapeva di essere intercettato. Quindi i carabinieri erano intervenuti prima che, per l'ennesima volta, il sangue scorresse tra le strade di Ostia. E così oggi per Ottavio Spada, trovato in possesso delle armi, il pm ha chiesto 6 anni di carcere.

ottavio spada 4 ottavio spada 3 OTTAVIO E ROBERTO SPADA ottavio spada detto marco ottavio spada 2 ottavio spada 1 ottavio spada 5