1 - LE MINACCE A GIGIO FINIZIO “TU MI MUORI TRA LE MANI”

Estratto dell'articolo di m.c. e and.oss. per “la Repubbica”

luigi finizio detto gigio

[…] Luigi Finizio, il 51enne ucciso con 4 colpi di pistola mentre stava facendo benzina lunedì notte in via dei Ciceri, aveva precedenti per rapina, droga e ricettazione. Non era un criminale di primo piano, solo uno dei tanti spacciatori della zona. Per questo gli investigatori della Squadra mobile ipotizzano che sia stato ucciso nell’ambito di un regolamento di conti.

Anche perché suo cugino Girolamo è il cognato di Angelo Senese, il fratello del boss Michele Senese, che comandava la zona del Tuscolano. È uscito dal carcere solo 3 mesi fa, dopo aver scontato una pena di 3 anni e 8 mesi per lesioni. Subito dopo l’omicidio si sarebbe allarmato non poco, poi attraverso il suo avvocato avrebbe preso le distanze: «Non abbiamo mai avuto interessi in comune».

omicidio di luigi finizio in un distributore di benzina a torpignattara roma 1

Finizio sapeva di essere in pericolo. Sul suo profilo Instagram sono diverse le minacce di morte nei suoi confronti: «Vedi da fatte vede a invalido te l’addrizzo io quel collo storto che hai l’epatite e vai a sco…. le pischelle. Te lo giuro su mi fio tu mi muori in mano, che te odiano tutti e dicono pure che sei infame»

A mandare i messaggi è sempre la stessa persona, L. B. che si esprime senza filtri: « Vedi da fatte vede che la pazienza è finita per tu fio non vengo a casa però visto che sei una merda che non te fai trovà te vengo a pijà io a te » . […]

2 - COCA E RAPINE, STORIA DI GIGIO

Estratto dell'articolo di Fla. Sav. per “Il Messaggero”

luigi finizio

La passione per le donne, l'amore per il calcio e la vicinanza ai Fedayn, ultras della Roma. Poi gli orologi di lusso e il legame indissolubile con la famiglia. Una carriera criminale iniziata nel 93, con il primo arresto per spaccio. E terminata lunedì sera, al benzinaio di via degli Angeli a Centocelle dove due sicari gli hanno sparato sette colpi di una calibro 9: così è finita la parabola di Luigi Finizio, "Gigio" come lo chiamavano gli amici. […]

Negli ultimi 20 anni era entrato e uscito di prigione. L'accusa era sempre la stessa: spaccio di sostanze stupefacenti e rapine.

Secondo gli investigatori, Fnizio sarebbe finito vittima della guerra tra le piazze dello spaccio della Capitale. Cresciuto all'ombra del cugino, Girolamo Finizio, cognato di Angelo Senese, fratello del boss di Afragola, che nella Capitale ha costruito un impero sulla droga e l'usura, Michele Senese detto "O' Pazzo".

omicidio di luigi finizio in un distributore di benzina a torpignattara roma 2

Proprio questo legame con i Senese avrebbe fatto fare ai cugini Finizio negli anni 90 il salto di qualità negli affari legati al giro dello spaccio di stupefacenti. E mentre Girolamo scalava via via le posizioni verso il vertice, Luigi sarebbe stato alcuni passi indietro. Tuttavia il legame con la sua famiglia, e il clan Senese, è sempre stato solido.

Secondo gli inquirenti, Gigio sarebbe stato pronto a prendere il posto del cugino Girolamo quando due anni fa era finito in carcere con l'accusa di tentato omicidio - poi derubricata in lesioni - per la gambizzazione di Paolo Ascani, cognato di Roberto Spada, avvenuta il 20 aprile 2020 in via Antonio Forni a Ostia. Il centro della piazza dello spaccio sul litorale romano.

michele senese

[…] Non solo la droga e le famiglie che gestiscono la criminalità romana: Finizio era anche un fervente tifoso della Roma molto vicino agli ultras del Fedayn. E poi ci sono le donne. Proprio questa passione lo avrebbe però portato ad avere più di un nemico. «A merda, fai l'omo. Come, te sco... le mogli dei carcerati e poi c'hai paura? Fai bene perché te faccio rimpiange il giorno che sei nato», si legge sotto alcune foto del suo profilo Instagram. «Te lo giuro su mi fijo, tu mi muori tra le mani». O ancora: «Ti odiano tutti e dicono pure che sei infame». […]

