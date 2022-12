“CON TE, MI TOCCO E VENGO OTTO VOLTE DI SEGUITO” - LA PASSIONE DEI PIPPAROLI PER REYA SUNSHINE, 32ENNE EX SPOGLIARELLISTA CON LAUREA IN PSICOLOGIA, CHE HA SCOPERTO IL PORNO DIVENTANDO UNA STAR - BARBARA COSTA: “I SUOI PORNO SOMMANO OTTIME VIEWS, E PIÙ SCENE SONO "A RILASCIO" (2 FISSE AL MESE SUL SUO ONLYFANS. I FILM GIRATI SUI SET SONO 15). DICE LA VERITÀ QUANDO AFFERMA CHE OGNI COSA CHE IN 6 ANNI HA FATTO E GUADAGNATO, ‘È FRUTTO DEL MIO CULO!’”

reya sunshine 22

Barbara Costa per Dagospia

“Con te, mi tocco e vengo 8 volte di seguito, te lo giuro!”: quale complimento migliore per una spogliarellista? E pole dancer, ma ha iniziato da ballerina esotica, e oggi fa pure porno, e lo sai che “la gente ti giudica in modo diverso dopo che hai preso un caz*o davanti a una telecamera”?!? E sì che lei nei video ne prende, di peni, ma pure di f*ghe, e ci dà da sé con fortunatissimi dildo. Lei è Reya Sunshine, pole dancer in ogni poro della sua pelle sudata e ricoperta, sera dopo sera, dai suoi spettatori, di dollari!

reya sunshine 20

Parliamo di Reya perché la vedremo su un palco, diverso, per lei inedito, la notte del 7 gennaio, alla cerimonia degli Oscar del Porno 2023: lei li presenterà, lei li consegnerà, in tandem con una pornostar (gli Oscar sono finanziati da "MyFreeCams", sito di hot camming che dispone una sua vedette come co-presentatrice), e pornostar che quest’anno è la lato B diva – e laureanda in legge! – Abella Danger.

reya sunshine 21

E se della Danger più d’una volta vi ho parlato, stavolta occhi e sessi dritti su Reya, 32enne di Los Angeles, una laurea in Psicologia, e a casa col papà fino a poco tempo fa. È stato il padre il primo a puntare su curve e doti di Reya, tanto da installarle… un palo da dance in camera da letto! Reya ha scoperto il palo tardi, a 26 anni.

La pole dance non è soltanto tra i suoi lavori il principale (c’è il porno, c’è pure la cam), ma è una scelta di vita, e uno stile di libertà. Ehi, ma… tra le ballerine, si fa sesso? “Sì, perché no? Si fa tra chi si piace e vuole, nelle stanze sul retro!”. E lezioni di vita dall’essere pole dancer? “Mai giudicare dai risultati a breve termine, e… rimbocca bene il filo del tuo tampax!”.

reya sunshine 19

Reya centra la verità quando afferma che ogni cosa che in 6 anni ha fatto e guadagnato, “è frutto del mio c*lo!”. E si riferisce alle sue risonanti natiche ma di più al fatto che è ascesa da sé. Reya ha puntato su di sé e subito al massimo, mai mettendo in dubbio questa ingiusta ma manifesta realtà: le donne che lavorano nel sesso – siano prostitute, o attrici porno, lap dancer… – prendono a pugni le resistenze morali e moralistiche della società. Non si torna più indietro. Sia che il tuo desiderio sia fare la lap dancer, sia che tu voglia scatenarti nel porno.

reya sunshine 18

È in ogni caso una tua scelta, sicché mai lagnarsi dello stigma che si riceve: “Ti penti di non avere fatto, non di averci provato, e magari riuscito!”: così la pensa Reya, che nella lap dance ha trovato la sua realizzazione, e il porno è stato il passo successivo, e ponderato. Ponderato fin troppo, e non per quanto riguarda il sesso lesbico e le scene da solista assai gradite dai fan (che su IG sono 3,1 milioni), bensì nell’alternare ad essi la presenza di un pene vero.

reya sunshine 5

Reya non ha ancora fatto doppie e più penetrazioni, riscontra già impegnativo gestirsi con un uomo, e sono stati i suoi partner di scena a ben istruirla su quadri e pose da performare. I suoi porno sommano ottime views, e più scene sono a rilascio (2 fisse al mese sul suo OnlyFans, e solo quel che concerne il porno home-made. I porno girati sui set sono al momento 15).

reya sunshine 4

Reya è lanciatissima e presa in una rivincita della donna nel sesso, col sesso, in una sfida per lei non abbastanza in progressione. In troppi ostentano aperture mentali di cui Reya strappa i veli ipocriti. Perché una pol dancer, e di più, una attrice porno, sacrifica l’altrui vergogna. Configura fantasie per cui tantissimi morirebbero piuttosto che palesarle. Per queste persone una pol dancer, e più, una attrice porno, è un capo espiatorio per il loro senso di colpa e le loro repressioni: “In molti ci vedono esseri disgustosi e senza valore, e tra questi, in tanti sono bei fruitori di pornografia. Siamo il sacco da boxe per problemi sessuali profondi!”.

reya sunshine 6

Reya n’è consapevole, e lo riproduce mirabilmente e con convinzione. Volteggiando al palo. Sc*pando decisa, e apertamente. Tra chi la vede c’è chi l’ama, la vitupera, la vorrebbe, la schernisce, e alcuni non vorrebbero lei: vorrebbero "essere" lei. Reya cattura con l’audacia dei suoi spettacoli. Nella ribellione implicita in ciò che fa. In ogni suo gesto, studiato, ogni movenza, studiata. In un legante intrico di tempi e schemi.

Reya Sunshine è padrona di fermenti e orgasmi di chi, sotto al palco, o attraverso uno schermo, se la mangia con gli occhi (e poi, nello scudo di casa sua, non sta con le mani in mano…!). Alla fine, è solamente un gioco. Sì, è un gioco, intollerabilmente seduttivo… e le regole le stabilisce Reya. Le redini, le tiene Reya. È lei che ti sferza. Reya è pronta. Ogni volta. È lì per te. Reya si dimena, e per te che la guardi. Chi è il vero oggetto sessuale tra i due?

reya sunshine 3 reya sunshine (2) reya sunshine 10 reya sunshine 14 reya sunshine 15 reya sunshine 17 reya sunshine reya sunshine 16 reya sunshine 12 reya sunshine 13 reya sunshine (3) reya sunshine 11 reya sunshine reya sunshine 1 reya sunshine 8 reya sunshine 9 reya sunshine (5) reya sunshine (4) reya sunshine 2 reya sunshine 7