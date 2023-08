20 ago 2023 19:59

“TE L’HO DETTO, DEVI AVERE SEMPRE QUALCOSA NASCOSTA” – I GIOVANI ARRESTATI PER LA VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO A PALERMO HANNO “SEPPELLITO” SOTTO TERRA UNO DEI LORO TELEFONI, FORSE PERCHÉ CONTENEVA ALTRI VIDEO COMPROMETTENTI. LA CONVERSAZIONE TRA DUE MEMBRI DEL BRANCO: “POI ME LO SCRIVI SU WHATSAPP DOVE L’HAI MESSO. COSA? IL TELEFONO? NEANCHE IN UNA PIANTA È… ERA IN UN…”