“SUL TELEFONINO ALLA GUIDA HO CHIESTO ALLA POLIZIA STRADALE UNA STRETTA PARTICOLARE” – DOPO LA MORTE DEL BAMBINO UCCISO DAGLI YOUTUBER IN LAMBORGHINI, SALVINI ANNUNCIA UN DISEGNO DI LEGGE SULLA SICUREZZA STRADALE – PER CHI VIENE BECCATO MENTRE USA LO SMARTPHONE AL VOLANTE SCATTERA’ IL SEQUESTRO DELL'AUTO, OLTRE CHE UNA MULTA – PREVISTO L’“ERGASTOLO DELLA PATENTE” PER LA GUIDA IN STATO DI EBREZZA. IL MINISTRO DEI TRASPORTI: “LA GENTE DOVRÀ AVERE PAURA...”

Estratto dell’articolo di Tommaso Coluzzi per www.fanpage.it

Il nuovo disegno di legge sulla sicurezza stradale è praticamente pronto. Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato che la prossima settimana il testo sarà in Consiglio dei ministri. Durante un sopralluogo in un cantiere in Umbria, il vicepresidente del Consiglio ha sottolineato: "Anche stanotte, uno trovato positivo ad alcol e droga ha ucciso un ragazzo sulle strisce pedonali, piuttosto che cinque imbecilli che per fare una gara hanno ucciso un bimbo di cinque anni". […]

Poi il leader della Lega ha alzato i toni: "Visto che il buon senso non basta – ha sottolineato Salvini – la gente dovrà avere paura, paura, di mettersi al volante drogato o ubriaco".

Le intimazioni del ministro dei Trasporti dovrebbero tradursi nel cosiddetto "ergastolo della patente", di cui ha parlato già nelle scorse settimane. In sostanza, si ipotizza di togliere per sempre la patente a chi guida in stato di ebbrezza. Chiaramente con delle distinzioni a seconda della gravità dei fatti. In alternativa c'è l'alcol lock: un dispositivo che non permette di avviare il veicolo se sotto l'effetto dell'alcol.

"Sul telefonino ho chiesto alla polizia stradale una stretta particolare – ha aggiunto ancora Salvini – Buona parte degli incidenti deriva da distrazione, e se ti becco a chattare o a usare il telefonino ti fermi". Poi ha aggiunto: "Non è che ti faccio la multa, ma ti fermi con la macchina lì".

Su questo non ci dovrebbero essere novità nella riforma del codice della strada voluta da Salvini, anche se resta da capire cosa significa che non c'è la multa ma bisogna fermarsi con l'auto. "Abbiamo anche previsto che i neopatentati, per i primi tre anni, non possano guidare auto di grande cilindrata, perché uno che ha la patente da un anno se gli metti in mano una Lamborghini, Porche o altro non è cosa intelligente da fare – ha concluso Salvini – Dovrai aspettare".

