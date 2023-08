13 ago 2023 15:10

“UN TEMPO ERA IL TURISTA CHE SELEZIONAVA UN POSTO, ADESSO È IL POSTO CHE SELEZIONA I TURISTI” – ALDO GRASSO COMMENTA IL BOOM DI TURISTI ITALIANI IN ALBANIA: “COME OGNI ESTATE, CI RACCONTIAMO LA FAVOLA CHE ‘IL TURISMO È IL PETROLIO ITALIANO’, SECONDO IL VERBO DI FLAVIO BRIATORE, IL TEORICO DELL’ECONOMIA FONDATA SUL TURISMO DI LUSSO. POI I DATI NON SONO COSÌ CONFORTANTI: PREZZI ALLE STELLE, AEROPORTI IN FIAMME, EXTRAPROFITTI DEI BALNEARI, INFRASTRUTTURE CARENTI, ORDE DEL MORDI E FUGGI, DISSERVIZI, FERRAGOSTO SENZA SOLD OUT. I DIVERSAMENTE AGIATI VANNO IN ALBANIA PERCHÉ DA NOI È TUTTO UN TWIGA”