“LE TERAPIE MENTALI NON FUNZIONANO PER CERTE PERSONE, NON SONO PER TUTTI”

Luigi Ippolito per www.corriere.it

principe william kate middleton 1

«Le terapie mentali non funzionano per certe persone, non sono per tutti»: un riferimento a qualcuno? Chissà! Certo è che la (perfida) battuta è scappata a Kate, la principessa del Galles, alla sua prima uscita pubblica assieme al marito William dopo la pubblicazione del libro di memorie del principe Harry: e tutti sanno quanto il duca di Sussex abbia blaterato riguardo al suo percorso di riabilitazione psicologica.

principe harry 2

Come che sia, William e Kate si sono goduti un’accoglienza da rockstar all’apertura di un ospedale a Liverpool: staff e pazienti si sono accalcati sui balconi per vedere la coppia reale, che faceva fatica a farsi largo tra la folla. Una donna ha afferrato la mano del principe e ha esclamato: «Vai avanti, vai avanti! Noi di Liverpool ti amiamo!», al che lui ha risposto sorridendo: «Sì, lo farò». «E’ ovvio che era un riferimento a Harry – ha detto la donna più tardi – sapeva benissimo di cosa stavo parlando».

il principe harry, principe william e kate middleton

Anche re Carlo ha ricevuto una accoglienza calorosa in Scozia, dove ha fatto visita ai servizi sociali indossando un tradizionale kilt: è apparso rilassato, ha fatto battute e si è pure fermato per un tè con biscotti.

L’uscita di Spare è stata disastrosa invece per la popolarità di Harry in Gran Bretagna: ormai solo il 24% dei sudditi ha una opinione positiva di lui (un calo di 6 punti), mentre il 68% ha un’opinione negativa. Peggio di lui fanno solo Meghan e, ovviamente, il disgraziato principe Andrea, coinvolto in sordidi scandali sessuali. Va notato però che i più giovani sono più comprensivi verso i duchi di Sussex, mentre gli anziani li aborriscono addirittura più di Andrea.

kate middleton

Restano popolarissimi, e in crescita, William e Kate, superati in questo solo dall’infaticabile principessa Anna; anche re Carlo raccoglie una maggioranza di giudizi positivi, mentre invece Camilla, la regina consorte, continua a dividere a metà l’opinione pubblica. Tuttavia è leggermente salito (dal 15 al 21%) il numero di quelli che si dicono imbarazzati dalla monarchia.

re carlo principe harry 1 principe harry meghan markle kate middleton spare principe harry libro spare principe harry principe william kate middleton 2