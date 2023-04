“IL TERMOVALORIZZATORE? UNA SCELTA GIÀ FATTA DALL’AMMINISTRAZIONE DI ROMA PRIMA CHE SI INSEDIASSE LA MIA SEGRETERIA” – LA SCHLEIN, CHE COME DAGO DIXIT NON È ANCORA PADRONA DELL’ARTE DEL “PUBLIC SPEAKING”, TANT’È CHE STA FREQUENTANDO UNA SCUOLA DI RETORICA, USA LA LINGUA DI LEGNO SULL’INCENERITORE E PIGOLA BANALI LUOGOCOMUNISMI CONTRO IL GOVERNO SU PNRR, LAVORO, MIGRANTI – NON SI SOTTRAE NEANCHE ALLA DOMANDA SULL’ORSA E DICE CHE…

(ANSA) "Il termovalorizzatore è una scelta che era già stata presa dall'amministrazione di Roma. Questo è successo ben prima che si insediasse questa segreteria. Non era oggetto del nostro programma per le primarie. A noi interessa oggi accompagnare l'amministrazione su tutto ciò che deve venire prima: un progetto di economia circolare. Come diminuire i rifiuti, aumentare la raccolta differenziata. Questa è l'idea. L'amministrazione ha già fatto una scelta". Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein nella conferenza stampa al Nazareno. (ANSA).

Estratto da repubblica.it

Prima conferenza stampa di Elly Schlein segretaria del Pd. Prima di tutto l'annuncio: "Il 25 aprile sarò alla manifestazione di Milano. È una celebrazione importante e sentita", dice dal Nazareno, sede del partito. Poi subito diretta sul Pnrr: "Siamo molto preoccupati per l'attuazione del Piano.

È un'occasione che il nostro Paese non può perdere". E rivolgendosi al governo aggiunge: "Siamo di fronte ai campioni mondiali di scaricabarile. Ma non regge, puntare ora il dito sui governi precedenti e fare dell'Ue un capro espiatorio. Continueremo a insistere e a chiedere che intenzioni ha il governo. Aspettiamo il ministro Fitto in aula. Abbiamo l'impressione che si siano persi mesi discutendo di governance".

Il governo, secondo Schlein, deve chiarire in particolare "i tempi di attuazione e quali modifiche intende apportare. Credo che dal Pnrr passi la credibilità del nostro Paese e la compattezza dell'Unione europea". Il Pd è disponibile a offrire il suo contributo. "Siamo pronti a sederci intorno a un tavolo. Sul Pnrr abbiamo un atteggiamento di stimolo e collaborazione".

(...)

Rifiuti e termovalorizzatore di Roma

Dopo le accuse, è arrivato il momento per Schlein di rompere il silenzio sul termovalorizzatore di Roma. "È una scelta che era già stata presa dall'amministrazione di Roma. Questo è successo ben prima che si insediasse questa segreteria. Non era oggetto del nostro programma per le primarie. A noi interessa oggi accompagnare l'amministrazione su tutto ciò che deve venire prima: un progetto di economia circolare. Come diminuire i rifiuti, aumentare la raccolta differenziata. Questa è l'idea. L'amministrazione ha già fatto una scelta".

La storia dell'orsa JJ4

Una domanda in conferenza stampa anche sulla storia dell'orsa JJ4 che ha ucciso un giovane runner in Trentino e ora catturata. "Saranno le autorità preposte a decidere cosa fare. Sono molto attenta a capire il perché della sentenza del Tar".

