6 feb 2023 12:02

“È IL TERREMOTO PIÙ DEVASTANTE DEGLI ULTIMI 24 ANNI” – CONTINUA LO SCIAME SISMICO IN TURCHIA: CI SONO STATE PIÙ DI 100 SCOSSE DI “ASSESTAMENTO”, L’ULTIMA POCHI MINUTI FA, DI MAGNITUDO 7,5 (QUELLA CHE DEVASTÒ L’AQUILA NEL 2009, PER FARE UN PARAGONE, ERA DEL 6) – I MORTI SONO ALMENO 1358: 912 IN TURCHIA E CIRCA 446 IN SIRIA. MA POTREBBERO ARRIVARE A 10MILA – VIDEO CHOC: UN PALAZZO IMPLODE E VA GIÙ COME BURRO, IN 5 SECONDI