“TESTE” CALDE – LA MODELLA RUSSA RAISSA SKORKINA NON SI È PRESENTATA IN TRIBUNALE, A MONZA, DOV’ERA ATTESA COME TESTE NEL PROCESSO A CARICO DI GIOVANNA RIGATO, LA 36ENNE DENUNCIATA DA SILVIO BERLUSCONI PER TENTATA ESTORSIONE – SKORKINA, GIÀ TESTIMONE AL PROCESSO RUBY, HA INVIATO UNA MAIL SPIEGANDO DI NON ESSERE IN ITALIA, E DI ESSERE DISPOSTA A TORNARE SOLO SE SPESATA DALLO STATO…

giovanna rigato

Estratto da www.repubblica.it

Non si è presentata per testimoniare Raissa Skorkina, modella russa attesa in aula in tribunale a Monza come teste nel processo a carico di Giovanna Rigato, la 36enne denunciata da Silvio Berlusconi dopo il tentativo di ottenere da lui un milione di euro in cambio del suo silenzio sulle cene di Arcore.

Skorkina, già testimone al processo "Ruby", rintracciata dalla Procura di Monza, ha inviato una email spiegando di trovarsi fuori dall'Italia e di essere disposta a tornare solo se spesata dallo Stato.

raissa skorkina 9

"Il pm ha chiesto l'acquisizione delle sue dichiarazioni rese in precedenza, ma noi ci siamo opposti - ha detto ieri in aula l'avvocato Stefano Gerunda, difensore di Rigato insieme al collega Corrado Viazzo - non abbiamo ritenuto che l'essere all'estero sia una motivazione sufficiente per non presentarsi, e il Tribunale ci ha dato ragione".

Per decisione del Tribunale quindi, Skorkina è stata riconvocata per la prossima udienza, fissata al 4 febbraio 2025, con il viaggio spesato dallo Stato o, in alternativa, in video conferenza previo accordo con le autorità del Paese in cui si trova, che la donna ha al momento omesso di indicare. […]

silvio berlusconi raissa skorkina 7 berlusconi bunga bunga giovanna rigato raissa skorkina 3 giovanna rigato. giovanna rigato giovanna rigato giovanna rigato giovanna rigato al grande fratello raissa skorkina 1 raissa skorkina 2 raissa skorkina 6 raissa skorkina 4 raissa skorkina 14 raissa skorkina 5 raissa skorkina 13 raissa skorkina 12 raissa skorkina 10 raissa skorkina 11 raissa skorkina 8