5 mar 2023 08:40

“THE WOLF OF WALL STREET” JE FA UNA PIPPA! – LEONARDO DI CAPRIO È STATO INTERROGATO DALL’FBI (NEL 2018) PER LA SUA AMICIZIA CON JHO LOW, UN TRUFFATORE INTERNAZIONALE CHE FREGÒ 4,5 MILIARDI DI DOLLARI ALLA MALESIA – L’UOMO, DETTO “IL GRANDE GATSBY MALESE” ORA È LATITANTE E RICERCATO IN TUTTO IL MONDO – IL PRIMO INCONTRO TRA L’ATTORE E IL TRUFFATORE IN UNA DISCOTECA NEL 2010, I DUE SONO DIVENTANTI TALMENTE AMICI DA… - QUANDO JHO LOW REGALÒ UN SACCO DI BANCONOTE A KIM KARDASHIAN