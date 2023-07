DAGOREPORT – DAVANTI AL MANCATO INVITO DI GIORGIA MELONI A MACRON, PER IL VERTICE SULLE MIGRAZIONI, ANCHE AL QUIRINALE SONO SBOTTATI: “LA SIGNORA NON SI È EVOLUTA” - MATTARELLA SAPEVA CHE LA DUCETTA AVREBBE FATTO L’ENNESIMO SGARBO AL SUO AMICO EMMANUEL MA NON E' INTERVENUTO: IL COLLE NON CHIAMA PER SENTIRE DIRE "NO" – PROBLEMI IN CASA FRATELLI D’ITALIA: NEL PARTITO L'ANIMA MANETTARA, CHE E' MAGGIORANZA, MUGUGNA PER I CASI SANTANCHÈ E LA RUSSA – TRA SETTEMBRE E OTTOBRE POSSIBILE RIMPASTO: OLTRE ALLA SANTANCHE', LA DUCETTA VUOLE ACCOMPAGNARE ALL’USCITA VALDITARA, PICHETTO E ABODI…