29 ott 2022 15:15

“O TI COPRI O TI DENUDI” – UNA STUDENTESSA DENUNCIA UN PROFESSORE DEL LICEO “PLINIO SENIORE” DI ROMA, CHE L’AVREBBE APOSTROFATA CON FRASI “SESSISTE” PER VIA DEL SUO ABBIGLIAMENTO POCO CONSONO: LEI SI ERA TOLTA LA FELPA, ED ERA RIMASTA IN AULA INDOSSANDO UN TOP SPORTIVO. E LUI L’AVREBBE PRESA DI MIRA, ETICHETTANDO ANCHE UN COMPAGNO COME GAY: “È TALMENTE SEXY DA FARTI CAMBIARE SPONDA…”