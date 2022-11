14 nov 2022 18:01

“TI PUNTO LA PISTOLA IN GOLA E TI SPARO. NON HO PAURA DI FARE UN OMICIDIO” – RINVIATO A GIUDIZIO PER STALKING AGGRAVATO UN 23ENNE ROMANO CHE NON RIUSCIVA AD ACCETTARE LA FINE DELLA RELAZIONE CON LA SUA EX – I MESSAGGI DA BRIVIDI INVIATI ALLA RAGAZZA: “ORA VENGO DOVE ABITI E FACCIO UN MACELLO, TI TRAUMATIZZO, NON TI TOCCO MA UCCIDO I TUOI GENITORI COMINCIA A CORRERE”